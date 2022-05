Cómo y con qué aparatos se podrá ver mejor el eclipse

Desde la noche del 15 hasta la madrugada del 16 de mayo, los habitantes que se encuentren en el norte y sur de América, además de África y Europa, podrán presenciar un eclipse total de Luna. En esta oportunidad el satélite natural de la Tierra se teñirá de rojo, por lo que se convertirá en una “Luna de Sangre”.

A diferencia de lo que ocurre cuando se intenta observar un eclipse de Sol, donde son necesarios filtros para proteger la vista, los eclipses de Luna son muy seguros de ver a simple vista o con la ayuda de aparatología especializada. Además, hoy la tecnología permite a cualquier persona guardar ese evento astronómico histórico.

Y es que en la actualidad, los teléfonos inteligentes cuentan con cámaras cada vez más avanzadas que, aunque no tienen el nivel de las cámaras telescópicas, pueden permitir conservar el recuerdo del eclipse para siempre.



Según el horario internacional (UTC), este fenómeno se extenderá durante la madrugada del lunes 16 de mayo, ya que comenzará a las 2:27 AM y finalizará a las 5:55 AM. Mientras que el momento de magnitud máxima será a las 4:11 AM. En total, este evento tendrá una duración aproximada de tres horas y 27 minutos. Esta será la primera “Luna de Sangre” del año, la segunda será el 8 de noviembre.

En la Argentina, la penumbra comenzará a las 22:32 del sábado 15 de mayo y a las 23:27 la Luna empezará a ser eclipsada. Ya a las 0:29 del 16 de mayo el eclipse será total y teñirá a la Luna de rojo. En total, se estima que el fenómeno astronómico se extienda por 5 horas y 18 minutos. La magnitud máxima, en tanto, se registará a las 1:11, mientras que el final del eclipse se registrará cerca de las 3:50 AM.

“Esta espectacular etapa del eclipse durará 1 hora y 25 minutos, tendrá su momento central a la 1:11 y finalizará a las 1:54, cuando nuestro eclipsado satélite se ubique a 69º de altura… ¿Por qué decimos “espectacular etapa”? Porque, como en todo eclipse total, la Luna tomará un pálido y hermoso color rojizo/anaranjado, producto de la débil luz solar que se filtra y refracta desde la atmósfera de la Tierra hacia el cono de sombra, salvando a nuestro satélite de lo que, de otro modo, sería una oscuridad absoluta”, explica el comunicado del Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei, que dispondrá de varios telescopios en su explanada para que la gente se acerca a disfrutar de las observaciones del eclipse.

Cómo observarlo mejor



A simple vista, con binoculares o con telescopios, el eclipse lunar total podrá ser observado en forma correcta. Además, hay que tener en cuenta una serie de consejos para guardar ese momento en una imagen digital.

- Usar el modo profesional de la cámara del celular o el modo manual si se tiene uno. Hacerlo de esta manera permitirá ajustar muchas configuraciones para obtener mejores resultados, incluidas algunas que comentaremos en las siguientes secciones.

- Apagar el flash, ya que esto evitará que la cámara móvil enfoque correctamente la Luna. Esto arruinará la foto y dará como resultado una luz blanca sobre un fondo negro que de ninguna manera cumplirá con su tarea.

- Desactivar el enfoque automático, ya que se puede colocar en un punto donde no beneficia en absoluto a la imagen. Lo mejor es que uno mismo sea quien configura manualmente el enfoque hasta que se vea en la vista previa que está posicionado donde debe estar, y los resultados podrían ser mejores.

- Reducir la exposición para que se pueda controlar la cantidad de luz que ingresa al lente; de lo contrario, se puede obtener una gran cantidad de luz blanca que estropeará los resultados.

Apps dedicadas a las fotografías astronómica

Tanto en Google Play Store como en la App Store se pueden encontrar aplicaciones especializadas en astronomía que pueden ser manejadas fácilmente incluso por aquellos que no tienen conocimientos avanzados del tema.

Desde la capacidad de ver constelaciones en lo alto hasta información en tiempo real sobre cuándo ocurrirá un eclipse solar o cuándo una estrella determinada será visible en su área.

En su día, hasta la propia Google se sumó al ansiado Google Sky Map, que ya está desfasado. No obstante, entre muchas otras apps especializadas en astronomía, Infobae recomienda las siguientes:

- SkyView: Android / iOS

- Star Walk 2: Android / iOS

- The Moon Calendar: Android / iOS

- Eclipse Guide: Android / iOS

- SkySafari: Android / iOS

Fuente: Infobae