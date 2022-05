La causa contra Alperovich a un paso de ir a juicio

Quedó a un paso de ser elevada a juicio la causa contra el ex senador José Alperovich por presunto abuso sexual contra su ex colaboradora y sobrina segunda. La defensa del ex gobernador de Tucumán (2003-2015) decidió dejar correr los plazos recursivos y no apeló el fallo del juez criminal y correccional Osvaldo Rappa, por lo que quedó firme el procesamiento y el embargo de bienes por $2.501.500.

Si bien el plazo es prorrogable y la querella aún no está constituida, se estima que que la solicitud para llevar el caso a un estrado judicial es inminente.

Mariano Cuneo Libarona, quien representa al tres veces gobernador de Tucumán (de 2003 a 2015), explicó cuál es la estrategia que eligieron.

El letrado afirmó que la idea es no dilatar los plazos procesales para llegar cuanto antes a juicio, de manera tal que "salga todo a la vista".

El inicio de un debate oral podría tardar hasta un año

“Depende de los tiempos de la Justicia”. Con esa frase respondieron distintas fuentes judiciales consultadas respecto a cuánto tiempo podría demandar el inicio de un juicio oral y público contra el ex senador, en caso de que la causa sea elevada por el magistrado.

Los letrados consultados remarcaron que posiblemente demandará varios meses, incluso hasta un año, dado que la Justicia deberá sortear un nuevo Juzgado y una nueva Fiscalía para el proceso. De todos modos, no descartaron que dichos tiempos puedan reducirse dado la trascendencia mediática de la causa.