Padre Ignacio: el cura sanador al que todos consideran santo

El padre Ignacio es un cura sanador, conocido por sus presuntos milagros. Personas de todo el país viajan a sus misas para pedirle ayuda, especialmente cuando se trata de problemas de salud.

Cuentan que después de acercarse a él y recibir unas palabras suyas, se curan.

“Yo siempre digo que soy un instrumento, Dios me dio la gracia de dar lo que la gente necesita. Pero el que sana no es Ignacio, es la gracia de Dios, y Dios solo tiene este poder”, dijo el Padre Ignacio, en diálogo con Telenoche, que lo visitó en una de sus multitudinarias misas.

Padre Ignacio: el magnetismo de un sacerdote

El padre Ignacio posee un magnetismo a su alrededor: todos coinciden en el amor que transmite y él, con humildad, piensa en el amor de sus fieles que lo ven como a un santo.

No obstante, insiste en que solo es un instrumento que Dios necesita para hacer su gracia.

“Ellos respetuosamente piensan eso (que es un santo) porque me quieren, me aman. Por eso me cuidan en todo sentido, porque además todo lo que hemos vivido a través de la fe, hace sentir una diferencia conmigo, pero es por amor y afecto, más que otra cosa”, dijo este hombre que no suele dar notas ni aparecer en cámara.

Mientras hablaba con el programa, no perdió la oportunidad de brindar ese amor del que todos hablan y dio su bendición a todos los televidentes.

“Todos los que están compartiendo con nosotros a través de Telenoche, Dios los bendiga, Dios los proteja. Todos, viejos y jóvenes, los que están mirando, la gracia de Dios reciban, Dios les conceda a los que están viviendo con fe. En el nombre del Padre, del hijo, del Espíritu Santo, Amén”.