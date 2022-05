Gimena Accardi contó cómo está su relación con la China

Gimena Accardi reveló cómo están las cosas hoy con la China Suárez. La actriz estuvo como invitada de LAM, América, y no dudó en contar cómo se enfrió el vínculo con la ex de Benjamín Vicuña a la que hasta hace unos años consideraba “su hermana”.

Ambas fueron compañeras de elenco en Casi Ángeles y el vínculo se hizo muy profundo durante esos cuatro años que duró la tira. Sin embargo, en 2016, cuando murió Santiago Vázquez -el hermano de Nicolás, la pareja de Gimena- la actriz se enojó mucho con su amiga por su ausencia y silencio en ese momento tan duro.

"Si (estamos bien), digamos que no reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas. Pero está todo bien", señaló. "Yo, particularmente, con la China éramos muy amigas", contó Gimena.

"Con la China tengo una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos. Ya no es amiga, pero es una persona que yo quiero y le deseo lo mejor". Luego, Yanina Latorre le preguntó por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, y ella indicó: "Cuando veo que muchos van a solo uno me da pena. Digo 'ay no, que alguien la defienda'".

"Para mi lo que le falta a la China es que se pone nerviosa cuando da notas y no se muestra como es en realidad", sumó la actriz y agregó: "Yo creo que es como un novio, cuando te separas y queda todo bien pero ya no volvés. Pero la verdad es que yo la quiero y le deseo lo mejor, y no me gusta que le den tanto", concluyó.

El tenso momento con una periodista salteña

Este miércoles en Intrusos, se mostró el video del episodio incómodo que Gimena Accardi, Nico Vázquez y Benjamín Rojas vivieron en Salta con una periodista mientras se encontraban de gira.

De acuerdo a lo que informó la panelista Maite Peñaroni, la periodista Laura Ibáñez habría esperado a la pareja en el hotel en el que se hospedaban en Salta para pedirles un saludo para un canal de esa provincia.

"Ellos son buena onda y dan notas siempre. Sí, me reconocen que estaban cansados [en referencia a Gimena Accardi y Nico Vázquez], pero hicieron el saludo", indicó la panelista de América.

Luego Maite señaló que la periodista salteña empezó a hacerles preguntas a Nico y Gimena Accardi y estos se sorprendieron luego de que Ibáñez les consultata sobre los planes de ser papás: "Cuándo van a ser padres. Están buscando...".

Y fue ahí que se puede observar la sorpresiva reacción de los actores y la incomodidad que tenían Accardi, Vázquez y Benjamin Rojas. Sin embargo, según contó la panelista, lo que molestó fue que "les aseguraron que iban a borrar el video y no fue así".

Fuente: a24