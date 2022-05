River entre la derrota, salida y el fantasma de los ex-Boca

Golpazo Monumental. Sorpresón. Porque Tigre se llevó puesto a River por 2-1, eliminándolo de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Goles de Colidio y Retegui, había empatado momentáneamente Enzo Fernández. El partido del local no fue bueno. Regaló los primeros 45 minutos como analizó Enzo Pérez y, si bien tuvo más ímpetu en el ST, no le alcanzó. Pagó caro los errores defensivos y el poco punch arriba.

A continuación, lo más importante de Marcelo Gallardo en conferencia:

El penal que pidió River al final: "Está bien que no lo haya validado. No hubo intención del arquero. Fue un acierto del árbitro. Inicialmente me pareció falta a Palavecino, pero al verlo por televisión no fue así."

El partido y lo que viene: "No sentimos que el rival nos haya superado. Tigre jugó bien su primer tiempo y no jugamos un buen primer tiempo, mejoramos en el segundo. No encontramos los caminos, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades. Hubo un cambio del equipo para seguir intentando más allá de los bloqueos que encontramos en las penetraciones. Llegó el gol del descuento y eso nos dio el envión y a ellos los golpeó. Pudo haber sido un envión en el juego y vino el otro gol de ellos que nos golpeó muy fuerte. Cuando te pasan esas cosas, cualquier equipo puede sentir el golpe. Lo sentimos porque estábamos en partido. Lo intentamos hasta el final... Es válido reconocerlo y nos toca quedar eliminados. Hay que felicitar a Tigre, estuvo en partido siempre. No estuvimos en la mejor noche y cometimos errores que pueden significar golpes anímicos importantes. Es posible que pase algo como esta noche. A dar vuelta la página y tratar de ser más regulares en lo que viene, que nos va a dar una enseñanza".

Más de la derrota: "Llegábamos bien, descansados y no hay excusas. Era el objetivo principal con llegar a la otra fase de la Libertadores. nos quedamos en la puerta de una semi. Golpea, porque no lo esperábamos. Nos encontramos con una mala noche. En general, una mala noche. No fluimos en el juego, no tuvimos buenas actuaciones de funcionamiento general. Las individualidades tampoco estuvieron lúcidas. Hay que tratar de olvidar rápido, felicitar al rival por el buen trabajo y seguir para adelante".

Las ausencias de Quintero y Suárez: "No los teníamos, no hay excusas, no estaban aptos. Armamos el partido de acuerdo al mejor equipo posible que venía con buenas expectativas. No lo pudimos sacar adelante. Lo que no están suelen ser los mejores. No siempre es así. Recuperamos a los lesionados para lo que queda de la Copa, ya que es importante la clasificación, sumar puntos y preparar lo que viene. Hoy hay que digerir esta derrota amarga y fea". Hay mérito del rival, era una de las cuestiones que habían trabajado para cortarnos el juego. También hay fallas propias, claramente en la búsqueda e insistencia. Después, el primer tiempo no jugamos bien más allá del rival. Nos costó entrar en partido. Ese primer tiempo no fue para nada bueno. Mejoramos en las intenciones y búsqueda en el segundo. A veces, cuando se cometen errores y padecemos goles, hay un golpe anímico importante. Por más que quieras salir, tenés que volver a rearmar. A veces lo podés hacer, a veces no alcanza. Pudimos haberlo empatado ya que tuvimos chances, pero no se dio. Ya está. No hay otra que asumir la responsabilidad. No pudimos fluir. Cuando no podemos fluir, soy el primer responsable en la lectura, en no poder haber sido más ambicioso en la búsqueda. Suelo hacer una autocrítica precisa de lo que veo y siento, y debemos seguir trabajando. Va a seguir siendo así. No siempre se puede ganar. Cuando toca perder, hay que seguir trabajando. Pararse y seguir".

El "peso de Boca", clave en Tigre

En el arranque del partido, fue Mateo Retegui quien puso a los visitantes en ventaja. El pase del delantero, que tuvo un breve paso por la Inferiores del Millonario, es de Boca (tiene contrato hasta fines de 2024). Sin lugar en el plantel de Sebastián Battaglia, el hijo del Chapa Retegui, fue prestado al club de Victoria para que siga sumando minutos, como ya hizo en Estudiantes y en Talleres de Córdoba.

"Estamos muy contentos, sabíamos que jugábamos contra uno de los rivales más difíciles y que mejor juega. Y creo que lo hicimos muy bien, los complicamos por cómo jugamos y nos vamos contentos por la victoria", declaró Retegui.

El segundo gol de Tigre ante River fue Facundo Colidio, quien aprovechó un grosero error de Paulo Díaz para poner el 2-1 final en el Monumental. El punta de 22 años pertenece al Inter de Milán, quien se lo compró justamente al Xeneize por 9.000.000 de dólares a mediados de 2017. El delantero no llegó a debutar en la Primera con la azul y oro: partió cuando era una de las promesas de la cantera.

"Este grupo se merece estar en la semi. Cuando vi que la pelota entró me fui corriendo con los chicos. A varios les había dicho que iba a hacer un gol esta noche. A Armani ya lo había estudiado un poco, sabía que es de jugarse, pero en ese momento definí y que sea lo que Dios quiera", contó el delantero.

Pero la conexión entre Boca y Tigre no termina con los goleadores de la noche en Núñez. En el plantel además hay otros tres jugadores que el Consejo de Riquelme decidió ceder al Matador para que sumen minutos: Equi Fernández (titular contra el Millonario y una de las figuras que tenía la Reserva que dirigía Battaglia), Oscar Salomón (suplente frente a River) y Agustín Obando.

"Este fue un triunfo made in Tigre. Estamos contentos y felices. Ahora vamos por más", dijo Equi Fernández luego del 2-1. El volante podría regresar a Boca luego de la Copa de la Liga, ya que desde el Consejo consideran que tiene el nivel para pelear un puesto en el equipo de Battaglia.

Entre los ex, además de Colidio, también está el capitán del equipo: Sebastián Prediger. El Perro tuvo un breve paso por el Xeneize durante el primer semestre del 2010. En total, apenas llegó a disputar tres partido en aquel equipo que fue dirigido por Abel Alves y también por Roberto Pompei.

En el banco de suplentes del Matador también hay un ex Boca. Diego Martínez fue parte del equipo de trabajo de Jorge Raffo en las Divisiones Inferiores del Xeneize. Incluso llegó a dirigir a algunos de los juveniles que ahora están en el plantel profesional de Battaglia.

Fuente: Olé