Trasladan a la cárcel de Campana a la “La Hiena” Barrios

El exboxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios está siendo trasladado este miércoles por la tarde hacia la cárcel de Campana, por el ataque a su expareja María Soledad Muñoz, a la que conoció por redes sociales.

En marzo la Justicia de San Isidro había dictado la prisión preventiva para el exdeportista, en el marco de la causa por violencia de género en la que su expareja lo acusó de haberla golpeado y amenazado con un arma cuando lo visitó en su casa de la localidad bonaerense de Rincón de Milberg.

En aquella ocasión el magistrado Diego Martínez le imputó a “La Hiena” el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas agravadas por el uso de armas, en concurso real”.

Además, el juez argumentó la prisión preventiva de Barrios al presumir “un riesgo de fuga” y un “entorpecimiento probatorio” del acusado, el cual está basado en “la pena en expectativa y las circunstancias del hecho imputado, los cuales resultan claros indicadores de que el imputado no se someterá a proceso”.

La mujer agredida por la Hiena Barrios: “Me amenazaba con que tiene jueces amigos y con poder”

María Soledad Muñoz, la mujer agredida por Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios, dijo a inicios de febrero que el expugilista le advirtió que “no iba a durar porque tiene jueces amigos y poder”.

Además consideró que si no hubiese sido por la llamada al 911 que realizó uno de sus familiares no sabe lo que podría haber pasado.

En diálogo con el programa Telenoche, afirmó: “Me amenazaba y me psicopateaba”. Según la mujer, el detonante de la agresión fue que Barrios creía que lo iba a denunciar por las plantas de marihuana que tenía.

El desgarrador relato de la mujer agredida por “La Hiena” Barrios

Según el relato de Soledad, la Hiena Barrios comenzó a actuar de manera paranoica desde que le mostró sus plantas de marihuana, porque creía que lo iba a denunciar por eso. Además la mujer sostiene cree que el consumo de drogas puede haber exacerbado su estado violento y que es bipolar.

“Él cree que tiene todo el poder del mundo. Me dijo que no iban a encontrar el arma”, dijo la mujer. “‘¿De qué arma me hablás?’, me decía y movía la cabeza como loco”, detalló Soledad.

Cabe recordar que “La Hiena” Barrios ya tiene antecedentes por violencia de género y además estuvo preso por un accidente automovilístico que provocó en el que murió una mujer embarazada.