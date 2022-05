Caso Pigüela: Condenaron a 16 años de prisión al acusado

Este miércoles se llevó adelante una audiencia a los fines de tratar un convenio de juicio abreviado firmado por el Ministerio Público Fiscal, la familia de la víctima y la defensa de Nahuel Rodrigo Rojas (23), imputado por el asesinato de Walter Arnaldo Pigüela (28). La víctima recibió un disparo en la cabeza, tras un incidente de tránsito que se produjo durante la madrugada del 24 de octubre del año pasado.}

La investigación del caso está en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por Ignacio López Bustos. Cabe mencionar que en el marco de esta causa fueron sobreseídos dos coimputados; mientras que el restante, Juan Cruz Pérez, alias “Kaku”, se encuentra cerca de ir a juicio oral y público.

En esta ocasión, el auxiliar de fiscal Lucas Maggio narró cómo sucedieron los hechos y precisó que a Rojas se lo acusa de ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; en concurso ideal con homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa; en concurso real con el delito de robo.

Disculpas no aceptadas

El imputado reconoció su autoría y el delito que le fue endilgado. “Le pido perdón a la familia, estoy muy arrepentido”, manifestó. Acto seguido, el juez le cedió la palabra a la madre de Pigüela.

“Que no me pida perdón porque él y los otros mataron a mi hijo. Que me pida perdón es una burla. Ellos no tienen conciencia del dolor que le dejan a una persona. Mi hijo llegaba de trabajar y me llamaron para decirme que lo habían matado. Esa noche él (por Rojas) también me mató a mí y a mi familia”.

Evidencias y condena

Entre las evidencias más valiosas se encuentran las declaraciones de testigos presenciales y el informe balístico realizado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.

El mismo indica que en la escena del crimen se secuestraron seis vainas servidas calibre 22 largo, proyectil que coincide con el extraído a la víctima en la autopsia. Asimismo, resultaron determinantes el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones de donde ocurrió el hecho.

En cuanto a la pena acordada entre las partes, las mismas fue fijada en 16 años de prisión, más accesorias legales y costas procesales. Por su parte, el juez interviniente aceptó el convenio en todos sus términos y ordenó el inmediato trasladado de Rojas a la unidad penitenciaria de Villa Urquiza.

Accidente vial, persecución y muerte

El 24 de octubre del 2021, a las 4:30 horas de la madrugada, Sergio Maximiliano Juárez circulaba en moto junto a Walter Arnaldo Pigüela como acompañante y en la esquina de Corrientes y Celedonio Gutiérrez, en El Manantial, sufrieron un incidente vial al ser "encerrados" por una camioneta con vidrios polarizados, conducida por Juan Cruz Pérez, quien iba acompañado por dos mujeres.

Pérez se bajó del vehículo y comenzó a increpar violentamente. También se bajó una de las jóvenes con la intención de calmar los ánimos, quién quedó en dicho lugar cuando cada uno de los vehículos retomó su marcha.

Al verse en inferioridad numérica, Pérez llamó por teléfono a Nahuel Rodrigo Rojas, con quien previamente había estado en una fiesta, sabiendo que él estaba armado. Le dijo que lo pasaría a buscar para vengarse. Cuando arribó se subieron Rojas y otros tres sujetos para regresar al lugar en búsqueda de Pigüela y Juárez.

A los pocos minutos, cuando Juárez y Pigüela se retiraban en la moto del domicilio de éste último, fueron interceptados en la esquina de Entre Ríos y Pasaje 20 de Junio por Pérez, Rojas y las otras cuatro personas. En tales circunstancias, Rojas abrió la puerta trasera derecha, se bajó y realizó varios disparos, mientras Pérez vociferaba “hacele, hacele…”. Juárez intentó huir acelerando la marcha, momento en que Rojas asciendió a la camioneta, mientras Pérez inicia una persecución tras el motovehículo, mientras continuaban efectuando disparos desde la camioneta.

Una media cuadra del inicio de la persecución, Pigüela cae de la moto a raíz de uno de los disparos que le impacta en la región témporo-occipital izquierda. Pérez detiene la marcha del vehículo a dos metros aproximadamente del cuerpo de la víctima para que desciendan Rojas y el resto de los ocupantes.

El ahora condenado, luego de robarle Pigüela el teléfono celular, golpeó a un testigo ocasional en la cabeza con el arma que portaba, para después darse a la fuga.