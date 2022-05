La palabra de Tinelli y Valdés tras la separación

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron después de nueve años de relación. Fuentes cercanas a este medio confirmaron que el conductor y la empresaria, padres de Lorenzo de ocho años, tomaron la decisión hace unos días, y en buenos términos, manteniendo una muy buena relación. La edición del martes de LAM (América) abrió abordando esta noticia y el conductor Ángel de Brito compartió los mensajes de los dos involucrados.

Por pedido de las angelitas, el periodista comenzó con la palabra del creador de VideoMatch y Ritmo de la noche. “Marcelo Tinelli, ¿estás separado?”, le preguntó el conductor vía mensaje de WhatsApp. “Sí, Angelito”, fue la respuesta del hombre de Bolívar, que no quiso dar demasiadas precisiones: “No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien”. A continuación, el conductor le preguntó si estaba en el exterior, una de las especulaciones barajadas durante el programa. En ese momenot, Tinelli prefirió no contestar, aunque luego desmintió, a través de un mensaje que leyó de Brito, estar afuera del país.

A continuación, fue el turno de Guillermina Valdés, que entregó su testimonio por la misma vía. “Hola Angelito, ahí los estoy leyendo, no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo”, señaló la empresaria. “Conociéndolos acordaron este discurso en común para contestarle a todo el mundo”, interpretó de Brito.

Faltazo en los Martín Fierro

En este panorama, y según pudo saber este medio, el conductor no participará de la inminente gala de los Martín Fierro, que se realizará el domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton y será transmitida por Telefe. “Marcelo me llamó hoy (martes) a la tarde y me dijo que no venía porque iba a estar afuera”, contó el periodista a este medio. Tinelli estaba nominado como Mejor Labor en conducción masculina. En tanto, ShowMatch está en la terna como Mejor Big Show y Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín también se encuentra en la nominación Mejor Jurado de la TV por su trabajo en el Bailando 2021.

De esta manera, Marcelo y Guillermina pusieron fin a una historia que había sacudido al mundo del espectáculo a mediados de 2012 y que en este tiempo atravesó algunas crisis con sus respectivas reconciliaciones. En estos años, fueron papás de Lorenzo, y ensamblaron una gran familia con los hijos de ella -Dante, Helena y Paloma, fruto de su relación con Sebastián Ortega- y los de él -Micaela y Candelaria, fruto de su matrimonio con Soledad Aquino; y de Francisco y Juana, de su relación con Paula Robles-.

En junio de 2020, durante la etapa más dura del aislamiento por la pandemia de coronavirus, la pareja había tenido su última crisis pública. Por entonces, el conductor anunció en su cuenta de Instagram un nuevo distanciamiento de la empresaria. Pasaron menos de dos meses, se anticipó una nueva reconciliación que se mantuvo hasta los últimos días.

El año pasado compartieron pantalla como conductor y jurado de La Academia de ShowMatch y este verano pasaron unas vacaciones ensambladas en La Boyita, la casa del conductor en José Ignacio. Hasta que un nuevo desgaste puso un nuevo punto en la relación. El tiempo dirá si es el definitivo o si vuelven a darle una oportunidad al amor.

Fuente: TELESHOW