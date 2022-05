La cifra millonaria que Jorge Lanata recaudó para donar

Mucho se habló de la boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio que se celebró el sábado 23 de abril, pero sin dudas uno de los detalles más destacados fue el pedido de los novios: no querían regalos sino donaciones para el comedor Los Piletones de Margarita Barrientos. En este sentido, si bien ya habían circulado algunas cifras sobre lo recaudado, este martes se conoció el monto exacto.

“Hice mi investigación y tengo el número de lo que recaudaste en tu casamiento”, le anunció este martes Eduardo Feinmann a su colega mientras hacían su clásico pase. “A ver, ¿cuánto fue?”, indagó Lanata. “Informe Margarita Barrientos, el dinero se usó del siguiente modo: monto total bienes de uso, $2.797.917,66, y alimentos, $1.775.447,85″. detalló Feinmann, lo que alcanza un total de 4.573.365,51.

En ese sentido, el exconductor de PPT quiso hacer una reflexión: “En un momento se pensaba solamente comprar bienes de uso, que era lo lógico. Pero fijate la cantidad de guita que se gastó en alimentos. Eso habla mucho de lo que nos está pasando. Más allá de todo, hay algo mucho más urgente, que es que hace falta comida”. Y sumó: “Margarita le está mandando hoy a todos los invitados el detalle de todo eso con un tape muy tierno, muy bonito”.

Agradecimiento público

En tanto, Barrientos también utilizó sus redes sociales para agradecerle públicamente al periodista. “Quiero agradecer inmensamente al Sr. Jorge Lanata y a Elbita por pensar en mi, en mi trabajo, gracias por tan enorme gesto de solidaridad. Estoy muy feliz y todo es gracias a Ustedes. Gracias a todas las personas que hicieron el aporte para que pueda estar aquí, cumpliendo mis sueños”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se la veía comprando los insumos para su comedor.

En esa grabación, también contó lo feliz que está por todo lo que le posibilita ese dinero. “Gracias por cumplir este sueño hermoso de estar en un lugar tan lindo como esto, que mirás todo y no sabés que vas a llevar. Pero estoy comprando todo lo que me hace falta en los comedores. Desde ya , muchísimas, pero muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a los dos. No tengo palabras para agradecerles”, expresó frente a cámara.

Apenas días después de su casamiento, Lanata había contraído coronavirus, motivo por el cual tuvo que ausentarse por un tiempo de su programa radial. En un principio, el hisopado del periodista había sido negativo, y recién supo de su positivo cuando se realizó un nuevo test previo a un viaje laboral que tenía planeado a Miami. Finalmente, ya recuperado, este lunes regresó a su trabajo.

“Jorge, querido. Fuerte el aplauso para recibirlo”, anunció Feinmann en el clásico pase que hace con su colega en los últimos 10 minutos de Alguien Tiene Que Decirlo. “Acá estamos, señor”, saludó Lanata. “Grande, Jorge. No te mueras nunca”, se escuchó del otro lado del estudio. Y, entre risas, el periodista respondió: “No, no lo tengo planeado, no está en mis planes”. De inmediato, contó cómo transitó los días con coronavirus en su casa: “Bueno, zafé otra vez. He zafado una vez más. Hubo mucho cansancio, pero nada más. Estoy bien. Dormí, dormí, dormí. Me vino bien”. Y agregó: “Está todo el mundo contagiado. Es increíble cómo aumentó el contagio”.

