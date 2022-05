La respuesta de Dulko cuando la consultaron por Gago

Minutos antes de volar a París para jugar al tenis con su colega Gabriela Sabatini, Gisela Dulko habló con la prensa. Pero esta vez la consulta de los medios no fue deportiva, pese a la importancia del evento: regresar a las canchas, aunque sea en un torneo de exhibición, y nada menos que junto a la mejor tenista argentina de la historia. En esta ocasión, las repuesta buscadas por el periodismo estaban vinculadas a su presente sentimental. Y a su pasado reciente, ya que a fines del año pasado Dulko se separó de Fernando Gago.

“En lo personal, ¿cómo estás?”, la consultó el notero de LAM. “Muy bien gracias”, respondió Gisela, quien -siempre de manera respetuosa- evitó dar una respuesta clara, limitándose a agregar: “Súper contenta, preparándonos. Muy bien, entrenando, volviendo al tenis, que es lo que más me gusta”.

Pareja de tenis

Gisela y Gabriela serán compañeras en el certamen de dobles de Roland Garros llamado Leyendas en París. Fue la propia Dulko quien lo anunció con un posteo en las redes sociales. “Gracias por confiar en mí, Gaby querida, y aceptar ser mi partner. Siempre te admiré y esto es un sueño hecho realidad. Te quiero mucho. Ahora sí, a disfrutar de este Grand Slam. Lo mejor está por venir”, escribió al pie de una selfie de las dos. Semanas atrás había subido otras fotos. “Entrenando en Miami, el nivel de mi compañera no se puede creer”, escribió.

Aquellos posteos anunciando su regreso al polvo de ladrillo obtuvieron miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de su íntima amiga Isabel Macedo. “¿Qué? ¡Te amo! ¡Te felicito tanto! Que alegría me da verte otra vez en la cancha siendo feliz y con la gran Gaby Sabatini ¡Me vuelvo loca!”, le escribió la actriz. A lo que Dulko respondió: “Ya te dije muchas cosas pero… ¡Gracias amiga hermosa!”. La modelo Yanina Screpante, ex pareja del Pocho Lavezzi, también la felicitó por la buena nueva: “Ah, bueh, tendré que volver yo también a París. ¡No me pierdo ese torneo ni loca! Dos genias”.

La mamá de Mateo, Antonella y Daniele vivió un difícil momento cuando se separó de Gago, luego de descubrir que el actual director técnico de Racing la engañara con una vecina del country donde vivían. En diálogo con Infobae, se refirió a la mediatización de su ruptura: “No estuvo bueno. Es un tema que prefiero no tocar, porque en cada nota que me hacen me preguntan sobre lo que pasó y a todos les digo lo mismo: es una etapa que ya está cerrada”.

Fue a fines de septiembre del año pasado cuando Cinthia Fernández dio a conocer la información en LAM, los condimentos para la polémica no faltaron: según la panelista, el ex futbolista la habría engañado con Verónica Laffitte, integrante del grupo de padres del colegio de sus hijos e íntima amiga de la ex tenista. “Los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puertita y estaba Fernando Gago con esta chica”, relató en ese entonces la panelista. El tiempo pasó, las aguas parecen haberse calmado y, con el correr de las semanas, él oficializó su relación en Instagram mientras que ella decidió dedicarse a sus hijos y regresar a la cancha.

“Estoy muy bien, con muchos proyectos por delante. Uno de ellos es en ESPN y me genera mucho entusiasmo. Disfruto de mis hijos, porque son lo más importante que tengo. Estoy muy contenta siendo madre al 100%. Piano a piano se arriva lontano. Hoy mi prioridad número uno es ser mamá, porque tengo otras opciones laborales, pero las voy a ir eligiendo en su debido tiempo”, decía Gisela Dulko en enero de este año.

