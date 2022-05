Chofer le hizo RCP a una beba de un año dentro del colectivo

El ahora conocido como el chofer héroe de Florencio Varela, Facundo Stábile, logró salvarle la vida a Antonia, una beba de apenas año y medio, practicándole RCP arriba del colectivo que él maneja hace casi una década, para ganarse la vida y llevar el pan a sus hijos.



La historia ocurrió el pasado domingo el colectivero salía de la terminal de El Tropezón, ubicado en la localidad de Florencio Varela al sur del conurbano bonaerense. Estaba con el pasaje completo, eran casi las cinco de la tarde, horario de retorno de las familias que van a visitar a sus familiares en el complejo Penitenciario.



Cuando llegó a la parada El Alpino, comenzó los gritos desesperados de una mujer. Sin dudar ni un segundo, frenó el colectivo, abrió todas las puertas; bajó por la puerta delantera para poder entrar por la trasera porque estaba lleno de gente "y la beba inconsciente con su madre estaban ahí", recordó emocionado.

"Le tomé las pulsaciones y noté que están bajísimas hasta que en un momento dejó de respirar y ahí comencé con las maniobras, le tuve que hacer dos veces", relató el chofer, y añadió: "Nunca pensé que lo iba a realizar, menos en el colectivo y con una beba".

Una vez que la nena reaccionó volvió a tomar el control del colectivo y velozmente se dirigió hasta el hospital al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. La tarea no fue fácil porque la ruta 53 está en obra, esta reducida y a esa hora del domingo el transito es muy lento. La segunda decisión acertada que tomó el chofer héroe fue pedirle a todos los pasajeros que saquen un pañuelo blanco, lo hicieron y eso alertó a los otros automovilista que le abrían camino intuyendo la emergencia.

"Cuando llegamos al hospital la mamá estaba en shock, así que agarre a la nena en brazos y la bajé a la guardia. Les conté a los médicos lo que hice y esperé en el colectivo con el resto de los pasajeros", recuerda Facundo, y continuó: "Después vinieron los médicos y me felicitaron, me preguntaron cómo había aprendido y les conté; hace once años aprendí las técnicas de RCP en el Hospital Garraham a raíz de una afección de salud que tenía mi hijo Lautaro que este año cumplió 12".

Los pasajeros que viajaban en el colectivo viralizaron su accionar a través de las redes y le dejaron también un mensaje: "Eres un héroe".

La madre, después de todo lo sucedido, le envió fotos de la nena. "Lloré de alegría, vi que se esta recuperando bien. La señora dice que nunca va a dejar de agradecerme", contó el colectivero.

En la empresa le dieron franco el día lunes y también lo felicitaron. Este martes volvió a trabajar y fue saludado con afecto por sus compañeros.

Fuente: Minuto Uno