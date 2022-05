¿Por qué Marcelo Tinelli no irá a los premios Martín Fierro?

Este martes por la tarde se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Y además, Luis Ventura en anunció que el conductor de ShowMatch no participará de la entrega de los premios Martín Fierro, que se realizará el próximo domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será televisada a través de Telefe.

“Marcelo me llamó hoy (martes) a la tarde y me dijo que no venía porque iba a estar afuera”, contó el periodista a este medio. Tinelli estaba nominado como Mejor Labor en conducción masculina. En tanto, ShowMatch está en la terna como Mejor Big Show y Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín también se encuentra en la nominación Mejor Jurado de la TV por su trabajo en el Bailando 2021.

La decisión de Marcelo Tinelli de no participar este año de la premiación tendría que ver la posibilidad de no enfrentar a los medios tras su distanciamiento de Guillermina Valdés después de nueve años de relación. Fuentes confirmaron que el conductor y la empresaria, padres de Lorenzo de ocho años, tomaron la decisión hace unos días, y en buenos términos, manteniendo una muy buena relación. De esta manera, pusieron fin a una historia que había sacudido al mundo del espectáculo a mediados de 2012 y que en este tiempo atravesó algunas crisis con sus respectivas reconciliaciones.

Los premios estarán dirigidos a todo el contenido que se emitió durante el 2021, por lo que las producciones del 2019 y 2020, que no pudieron ser premiadas porque la pandemia impidió que se lleve a cabo la ceremonia, ya no tendrán la oportunidad de recibir un reconocimiento por parte de Aptra.

Homenaje en los Martín Fierro

Como todos los años, siempre se recuerdan las figuras del ambiente que fallecieron con un sentido video recordatorio. Pero en las últimas horas, se supo que los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radio Argentina también decidieron rendirle homenaje a Diego Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia. Estarán presentes Verónica Ojeda y Dieguito Fernando.

Si bien está más que claro que el Diez fue deportista, aunque su vida trascendió todos los ámbitos en todo el planeta, lo cierto es que durante 2005 Diego Maradona condujo el programa La noche del Diez, una serie de especiales en la pantalla de El Trece, que lo llevaron a participar de la entrega de los Martín Fierro al año siguiente ganando la estatuilla a la mejor producción integral.

Debido a la situación epidemiológica actual y como medida preventiva, una empresa estará a cargo junto a una infectóloga de contactar a todos los invitados al evento para que se realicen un Test COVID. Una vez contactado el invitado, se pone a disposición el servicio de un reconocido laboratorio para que se realicen el test rápido de Antígenos.

Todos los invitados, el staff y la prensa acreditada deberían realizarse los tests durante los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de mayo; así están los resultados antes de la ceremonia del domingo 15.

Fuente: TELESHOW