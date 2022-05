La frase de Villafañe tras el casamiento de su hija Gianinna

El sorpresivo casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo desató una ola de versiones que hablan de supuestas internas en la familia Maradona-Villafañe.

La pareja habría fijado fecha para contraer matrimonio para hoy, martes 10 de mayo y, aparentemente, ni Dalma ni Claudia Villafañe participaron de la ceremonia civil.

En tal sentido, la conductora provisoria de Flor de equipo, Denise Dumas, aportó información determinante acerca de la profundidad del cortocircuito entre Gianinna y su mamá Claudia.

“Tengo un mensaje de Claudia que es bastante polémico. Le preguntamos y muy amablemente contestó. Dijo algo que me sorprendió un montón”, arrancó diciendo Denise.

Sin comunicación

Según la ex participante de MasterChef Celebrity, la jefa del clan habría confesado: “No me hablo con Gianinna. No tengo idea si se casa hoy o no”.

La frase de Villafañe parece poner blanco sobre negro lo que piensa sobre el vínculo de su hija con el ex jugador de fútbol y, además, termina por confirmar los rumores que se dieron a conocer en los últimos días.

En efecto, el periodista de espectáculos Guido Zaffora había señalado que la boda sería celebraría mediante un evento íntimo que no contaría con la participación de los hijos de Osvaldo.

“Todas las exmujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento de mañana (hoy)”, indicó el panelista.

Quien también aportó data en esa misma línea argumental fue la presentadora e influencer Estefi Berardi, que aseguró que las hermanas Maradona habrían tenido diferencias por el inesperado casamiento.

“A mí me llegó un dato y se está hablando de eso. A Dalma Maradona no le copa mucho la idea”, reveló la integrante del panel de LAM a través de sus redes sociales.

Fuente: Ciendiarios