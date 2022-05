Elon Musk quiere levantar la prohibición de Trump en Twitter

Elon Musk anunció este martes que quiere levantar la prohibición para usar Twitter que pesa sobre el expresidente estadounidense, Donal Trump, cuando formalice la compra de esa red social por 44 mil millones de dólares.

La plataforma suspendió de forma permanente la cuenta del magnate republicano tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 debido al riesgo que suponían sus comentarios, considerados una “incitación a la violencia”.

Durante su intervención en la conferencia del Financial Times sobre el futuro del automóvil, Musk aseguró que la prohibición había sido “moralmente incorrecta” y “totalmente estúpida”.

Sin embargo, dijo que “esto no es algo que seguro sucederá” porque según afirmó debe primero formalizar el acuerdo por 44 mil millones de dólares al que llegó para la compra de Twitter.

La oferta del jefe de Tesla aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores. Musk se declaró a favor de una menor moderación del contenido y menos prohibiciones.

En sus declaraciones, Musk dijo que las suspensiones permanentes “deberían ser extremadamente raras y realmente reservados para cuentas que son bots, o estafas, cuentas de spam... Sí creo que no fue correcto banear a Trump”, sostuvo en la conferencia organizada por el diario financiero británico.

”Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y no resultó finalmente en que Trump no tuviera voz”, afirmó.

Qué dijo Donald Trump sobre la posibilidad de volver a Twitter

Trump fue suspendido en forma indefinida de Twitter tras el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado cuando decenas de personas irrumpieron en la sede legislativa estadounidense para frenar la formalización de los resultados electorales que concretaron la elección de Joe Biden a la presidencia. Trump denunció que en los comicios hubo fraude y llamó a detener esa supuesta maniobra electoral.

Entonces, Twitter explicó en un comunicado que la plataforma “existe para que el público escuche directamente a los funcionarios electos y a los líderes mundiales”.

”Sin embargo -aclaró- dejamos en claro hace años que las cuentas no se pueden usar para incitar a la violencia”.

A fines de abril dijo que no volverá a Twiter aún si Musk le levantara la prohibición. En declaraciones a Fox News, Trump dijo que planea seguir usando su propia red social llamada Truth que a su juicio es “mucho mejor” que Twitter.

“No voy a usar Twitter, me quedaré en Truth”, señaló. “Twitter tiene bots y muchas cuentas falsas”, agregó

El expresidente lanzó su plataforma Truth (verdad) a comienzos de año.

Qué dijo la justicia sobre la prohibición decidida por Twitter sobre Donald Trump

A pesar de sus declaraciones, Trump recurrió a la justicia para revertir la decisión de Twitter. Este lunes el juez de distrito de San Francisco, James Donato, desestimó la demanda que el expresidente de Estados Unidos presentó contra la red social el año pasado, en un intento para ser nuevamente bienvenido en esa plataforma.

En octubre del año pasado, Trump presentó una demanda con la intención de conseguir el visto bueno de la justicia para regresar a Twitter. En la presentación, la defensa del empresario argumentó que la decisión de la compañía de redes sociales viola los derechos de la Primera Enmienda.

No obstante,. el juez indicó que Twitter es una empresa privada y que, por lo tanto, no tuvo en cuenta ese argumento. “La Primera Enmienda se aplica solamente a las restricciones gubernamentales del discurso (…) y no a las supuestas restricciones por parte de empresas privadas”, señaló.