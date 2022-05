Liga Federal: tucumanos con rivales confirmados para los playoffs

Las series de reclasificación en la división NOA llegaron a su fin con resultados dispares para los equipos tucumanos. Talleres de Tafi Viejo logró doblegar a los santiagueños de Jorge Newbery por 84-82 en La Leonera con un doble sobre la hora de Jerónimo Solórzano que le dio el triunfo al local. Mientras que Nicolás Avellaneda perdió ante su homónimo de Santiago del Estero por 79 a 69 y se despidió de la Liga Federal.

De esta manera, Asociación Mitre, Belgrano, Talleres y Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero se ubicarán del 1 al 4 respectivamente para cruzarse al mejor de tres partidos con los clasificados de la zona cuyo. El verde de la plazoleta y el patriota de barrio sur tendrán ventaja de localía por ser los mejores clasificados. Los de avenida Belgrano enfrentarán a Montmartre de Catamarca, mientras que los de calle Las Heras chocarán con Facundo de La Rioja. El primer juego será de visitante para los tucumanos, que cerrarán el segundo y tercer partido (de ser necesario) en casa.

Caso contrario para el león taficeño. Talleres abrirá su serie en La Leonera ante Club Atlético Riojano y deberá buscar su clasificación en condición de visitante los últimos dos juegos. Misma situación para los santiagueños de Nicolás que enfrentarán a GEPU de San Luis.

Si bien no hay fechas definidas para los cruces, la Confederación Argentina de Básquet sugirió como fechas tentativas los días 14, 19 y 20 de mayo para disputar la primera instancia de playoffs, sujeto a disposiciones y acuerdo entre los clubes.

Posiciones NOA

1. Asociación Mitre (14-2)

2. Belgrano (12-4)

3. Talleres de Tafí Viejo (12-4)

4. Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero (10-6)

Posiciones Cuyo

1. GEPU San Luis (17-1)

2. Club Atlético Riojano (13-5)

3. Facundo de La Rioja (12-6)

4. Montmartre de Catamarca (9-9)

Cruces playoffs

- Asociación Mitre vs Montmartre

- Belgrano vs Facundo de La Rioja

- GEPU vs Nicolás Avellaneda (SdE)

- Club Atlético Riojano vs Talleres (TV)