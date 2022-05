Rodríguez Larreta pidió ampliar Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó este lunes de la Cena Anual de la Fundación Libertad junto a personalidades del ámbito político y empresarial. En el encuentro, que tuvo lugar en Parque Norte, el alcalde de Buenos Aires dio un discurso en el que afirmó que Juntos por el Cambio seguirá unido pese a los "chispazos", aunque pidió la ampliación del espacio opositor.

"El próximo gobierno de la Argentina tiene que ser un gobierno de coalición. La legitimidad que surge de una elección ganada con el 50% + 1 de los votos ya demostró no ser suficiente para impulsar las transformaciones que necesita nuestro país. Sin apoyo político, no hay transformación posible ni sostenible”, expresó Rodríguez Larreta.

En esa línea, continuó: "Con el kirchnerismo y con la Izquierda, yo nunca me pondría de acuerdo. Esto no significa que vayamos a ganar la elección con el 70%. A partir de la primera vuelta, se pueden sumar voluntades para el balotaje. Y una vez ganada, hay que sumar a los que coincidan con nuestra visión de país y hay que integrarlos al gobierno. Hay que negociar, ceder poder para poder hacer”, destacó.

De todas maneras, aclaró: "Esto no puede ser una transacción, no se puede cambiar dos leyes por tres cargos, o que un gobernador apoye una ley por un puente; no se trata de juntar dirigentes de manera circunstancial. Se trata de construir un mandato social que una mayoría amplia del sistema político pueda expresar".

"Juntos por el Cambio tiene la doble responsabilidad de fortalecer la unidad, acordar un plan de desarrollo, y trabajar muy unidos y hablándole siempre a la sociedad con la verdad para contar con legitimidad y mandato social para encarar las transformaciones y lograr sostenerlas en el tiempo. Porque el cambio, si no se sostiene en el tiempo, más que cambio es una anécdota”, señaló el jefe de Gobierno porteño.

Y pidió terminar con la grieta: "Tenemos la responsabilidad de generar un consenso amplio y sostenible para apoyar un modelo de desarrollo que nos dé crecimiento y progreso por varios gobiernos, incluso con alternancia de signos políticos. Nunca logramos sostener un plan en el tiempo porque lo único que se sostiene en el país es la confrontación política”.

Sobre los desafíos más importantes en los que trabaja Juntos por el Cambio, dijo: "A pesar de los chispazos que se ven en los medios, la unidad de Juntos por el Cambio es inquebrantable. Es la primera vez, desde la vuelta de la democracia, que con el peronismo, ahora kirchnerismo, en el gobierno la oposición se mantuvo unida. Esto nos permitió ganar las elecciones y frenar las iniciativas que buscaban avasallar las instituciones, como la reforma judicial, la ley del procurador, y el Consejo de la Magistratura. Y con nuestros votos unidos se evitó el default con el FMI”.

Sin embargo, también pidió la ampliación de la coalición opositora: "En la última elección se integraron a la coalición candidatos que vienen del peronismo en 4 provincias. En la Ciudad se integraron liberales, como Ricardo López Murphy, e independientes como Martín Tetaz. En la Provincia se integró Facundo Manes, Carolina Losada en Santa Fe. Y lo mismo hicimos en el resto del país, sumando dirigentes con mucha experiencia en la política y en la gestión, y también miradas nuevas”.

Fuente: Perfil