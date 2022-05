Cuándo cobro ANSES: los pagos para este martes 10 de mayo

La ANSES, que dirige Fernanda Raverta, informa el cronograma de pagos completo para este martes 10 de mayo de 2022 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilados y pensionados del Sistema de Pensiones Integrado (SIPA), quiénes cobran hoy

Cobran hoy aquellos con ingresos inferiores a los $36.676 y con:

DNI terminados en 1.

Bono extra de $12.000 para jubilados y pensionados, quienes cobran hoy

Los jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos reciben automáticamente junto con su haber el Refuerzo de Ingresos de 12.000 pesos.

DNI terminados en 1.

AUH ANSES y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 1.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0.

SUAF de ANSES, quiénes cobran hoy

Hoy cobran la asignación familiar por hijo, los empleados en relación de dependencia y monotributistas con:

DNI terminados en 1.

Complemento SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

El complemento del salario familiar se paga desde octubre de 2021 como refuerzo a los ingresos de trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijas y/o hijos a cargo. La medida apunta a que entre la asignación familiar y el plus SUAF, el trabajador reciba $10.126.

$3751 para trabajadores con ingresos de hasta $98.756, monotributistas de las categorías A, B y C y titulares de la prestación de desempleo.

$2599 para trabajadores con ingresos de entre $98.756,01 hasta $144.838 y monotributistas de la categoría D.

$1339 para trabajadores con ingresos entre $144.838,01 y $167.221.

Asignaciones familiares de Pensiones no Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de DNI cobran entre el 9 de mayo hasta el 9 de junio.

Asignaciones de Pago Único. quiénes cobran hoy

Desde el 9 de mayo hasta el 9 de junio se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) de la primera quincena para todas las terminaciones de documento.

Fuente: TN