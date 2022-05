Masso asumió la presidencia de Libres del Sur

"La inflación no baja porque este gobierno le tiene miedo de enfrentar a los formadores de precios", aseguró Federico Masso en el acto de este lunes.

El legislador Federico Masso encabezó el Acto de asunción de las autoridades partidarias de Libres del Sur. El mismo contó con la presencia de los miembros del Comité de Distrito electos para el período 2022-2026; entre ellos: la Secretaria de Género Yanina Muñoz, el referente de Barrios de Pie, Lucas Gómez, el Secretario General, Gastón Gómez, la Secretaria de la Juventud, Milsa Barros, y dirigentes y militantes de toda la provincia. También estuvieron e hicieron llegar su saludo los referentes del socialismo: su Presidente Roberto Domínguez y el Dr. José Vera; Bernardo Lobo Bougeau y Verónica Magarzo de la Corriente Solidaria, y la Dra. Florencia Guerra entre otros.

En este marco el legislador Masso expresó “Agradezco el apoyo de la dirigencia y la militancia de toda la provincia. Hoy es un momento importante para Libres del Sur en Tucumán. Tenemos que preparar a nuestro movimiento, en esta situación difícil que viven Tucumán y el país. Debemos hacer el esfuerzo de ofrecer una alternativa porque la sociedad está buscando nuevas expresiones en la política, alejadas de las prácticas que vienen gobernando en la actualidad y que son parte de lo viejo.”

"El ajuste inflacionario se está cumpliendo a rajatabla"

Por otra parte, el presidente electo de Libres del Sur, cargó contra el gobierno por la situación económica-social y cuestionó la inflación. “El ajuste inflacionario se está cumpliendo a rajatabla porque así licúan el gasto haciendo los deberes con el FMI. Además, la inflación no baja porque este gobierno, supuestamente progresista, tiene miedo de enfrentar a los formadores de precios. Resulta que las reservas están cuando hay que pagarles 8.000 millones de dólares al FMI y los acreedores, pero no hay recursos para sacar de la indigencia y la pobreza a 20 millones de argentinos. Es una incoherencia total, un gobierno que dice no estar dispuesto a ajustar pero compite con la oposición en neoliberalismo”.

Para finalizar, Masso concluyó: “Vamos a seguir con la política atada a los valores, a los principios y a las convicciones. Repudiamos la mentira de esa supuesta “no política” que pintan de novedad, pero proponen todo lo que ya se hizo para mal en Argentina. Estamos dispuestos a discutir en serio el modelo de provincia y de país. Vamos a dar pelea con una propuesta que permita mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, porque estamos convencidos que es posible vivir en un Tucumán y una Argentina con igualdad de oportunidades.”