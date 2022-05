Impulsa la prohibición de la calificación “residuos patológicos” a las personas no nacidas y la efectiva entrega de sus restos ante el pedido de sus padres.

Buscan garantizar la sepultura de los niños no nacidos en Tucumán

En la Legislatura de Tucumán buscan impulsar un proyecto de ley para reconocer y garantizar el derecho a la sepultura del Niño no nacido, proveniente de la interrupción del embarazo de la madre, ya sea espontáneo o inducido, o por cualquier causa médica. La propuesta es llevada adelante por el legislador Walter Berarducci del Partido por la Justicia Social (PJS).

“Este proyecto tiene por objetivo terminar con el destrato hacia al ser humano concebido y no nacido, otorgando dignidad a la existencia humana en el seno materno, con el consecuente derecho a la sepultura como cualquier otra persona que ha tenido la posibilidad de nacer”, explicó el autor del proyecto, basándose en Constitución Provincial en su preámbulo y su arts. 40° inc. 1° y 146° y respaldada en la Constitución Nacional art. 75 inc. 23.

Con esta iniciativa, se busca la prohibición de la calificación “residuos patológicos” a las personas no nacidas y la efectiva entrega de sus restos ante el pedido de sus padres.

“Desde nuestro espacio buscamos que los niños no nacidos puedan tener una sepultura digna y no terminar dentro de una bolsa color rojo destinada a desechos patógenos. Sin lugar a dudas, cómo sociedad no podemos permitirnos más tan cruel y desnaturalizado destino en el fin de una existencia humana que fue hasta su fallecimiento, una persona por nacer”, concluyó el comunicado emitido por Berarducci.

El proyecto de ley

