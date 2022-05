Zabaleta sobre la interna oficialista: "Me da vergüenza lo que está pasando"

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación, dijo que se "avergüenza" de la interna a cielo abierto que sigue marcando al Frente de Todos y se mostró cercano a su par de Economía, Martín Guzmán, al elogiar el acuerdo que llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ochenta y cinco minutos duró la clase magistral denominada “Estado, poder y sociedad: la insatisfacción democrática” que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó el último viernes, en el marco de un título de Doctorado Honoris Causa que se le entregó en Chaco. Allí, en uno de sus pasajes, estuvo mencionado Zabaleta, cuando la titular del senado infirió que el ministro ocupa su cargo por recomendación de Máximo Kirchner, ya que el presidente Alberto Fernández había optado en primera medida por Andrés "Cuervo" Larroque.

"Hombre del Frente de Todos, del peronismo", definió este domingo Zabaleta en Opinión Pública por El Nueve, consultado sobre su pertenencia al "albertismo" o al "cristinismo", en medio de la puja interior de la coalición oficialista.

Luego, sin embargo, se mostró orgánico con el gabinete nacional. "De mí no esperen tirar piedras, porque siento que todavía hay muchos que tienen expectativas en el Gobierno. Que el esfuerzo que hay que poner sea mucho menos en lastimarnos y más en poder darle respuestas a lo argentinos. A mí a veces me da vergüenza lo que está pasando, porque pienso mucho en la mesa del domingo al mediodía, con papá y mamá que no tienen laburo y no les alcanza la plata", confesó.

La semana pasada, las palabras de Larroque marcaron el tono de la disputa por parte del kirchnerismo, enojado por no tener una línea roja directa con el presidente en la mesa de decisiones. Hacia allí apuntó el concepto de Zabaleta de "tirar piedras".

"Se habla mucho de debate interno. No estamos sintonizando con lo que pasa alrededor si hablamos más del 2023 que de lo que está pasando hoy, de lo que va a pasar mañana, dentro de cinco minutos", expresó, poniendo el foco en la inseguridad del conurbano y la falta de alimentos en comedores.

Zabaleta apuntó contra las críticas en público a Alberto Fernández

El ex intendente de Hurlingham pidió un cese al fuego amigo y afirmó que también tiene diferencias con otras miradas en el Frente de Todos, pero las resuelve puertas adentro. "Yo también tengo muchas diferencias con muchos funcionarios. Llamo por teléfono, me tomo un café y se los digo", manifestó.

El pedido de resolver los conflictos en privado no es nuevo y la semana pasada los diputados Carlos Heller y Leandro Santoro llamaron a constituir una mesa política que institucionalice la discusión dentro de la coalición. No hay indicios, por el momento, de llevar adelante este método.

"Hay que construir un camino de coincidencias sobre los temas que aquejan a los argentinos", pidió Zabaleta, que también se refirió a los que hablan de una partida anticipada del presidente Alberto Fernández. "Si hay algún loco suelto pensando esto, se va a quedar solo", expresó.

Molesto, apuntó contra las críticas en público al presidente y a funcionarios del gobierno nacional. "Me enojo mucho cuando un dirigente que tiene responsabilidades de gestión y gobierno piensa en estas cosas. Bajemos un poco. Dejemos de rallarnos, dejemos de lastimar. No tiene que haber especulación acá", pidió.

Qué dijo Juan Zabaleta sobre Martín Guzmán

En las últimas semanas el ministro de Economía fue apuntado directamente por el ala K del gobierno por la política económica que lleva adelante. El presidente mostró su apoyo al mantenerlo en el cargo y su par de Seguridad, Aníbal Fernández, también salió a bancarlo. Ahora fue el turno de Zabaleta.

"No sé si hubiésemos encontrado otro economista que hubiese resuelto como resolvió Guzmán el acuerdo con el Fondo Monetario. Un acuerdo que al Ministerio de Desarrollo Social no le sacó ni un solo peso, ni un solo programa", subrayó.

Por otro lado, reconoció la inflación como un problema y sostuvo que "mientras tanto hay 17 millones de pobres en Argentina".