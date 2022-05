Lanata volvió a su programa de radio: “Zafé otra vez”

Jorge Lanata volvió a su programa este lunes, luego de superar el Covid. El periodista regresó a la conducción de “Lanata sin Filtro” y compartió nuevamente el pase con “Alguien Tiene Que Decirlo”, de Eduardo Feinmann.

“Grande Jorge, no te mueras nunca”, le dijeron a modo de saludo “No lo tengo planeado, no está en mis planes”, respondió irónico. Y agregó: “Bueno, zafé otra vez. He zafado una vez más. Hubo mucho cansancio, pero nada más. Estoy bien. Dormí, dormí, dormí. Me vino bien”.

Luego, en referencia a la suba de casos de Covid, añadió: “¿Viste que está todo el mundo contagiado? Es increíble cómo aumentaron los contagios”. “Uno se da cuenta cuando empieza a enfermarse gente de su círculo. Cuando empiezan a caer algunos, aún vacunados”, señaló Feinmann.

“Bueno, yo tengo las 3 vacunas. Tengo 3 dosis de Pfizer. Me imagino que por eso me agarró de forma leve”, reflexionó Lanata. Y lanzó: “Qué embole el barbijo. Cómo lo odio. Uno ya había pasado a valores este asunto”.

Luego del casamiento

Jorge Lanata había dado positivo de coronavirus el pasado viernes 29 de abril, unos días después de que su esposa Elba Marcovecchio -con quien se casó el 23 de abril- también se contagiara. Su reemplazante en el programa fue Jésica Bossi, quien contó que el periodista se encontraba en buen estado de salud: “Está muy bien, perdió el invicto. Venía como nadie surfeando la ola de Covid. Ahora está en su casa, está bien, tranquilo”.

Fuente: Ciendiarios