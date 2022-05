Cinthia Fernández relató un episodio policial con Defederico

La panelista de Momento D contó el desagradable episodio que vivió con su ex por no dejarla ingresar al country donde vive él y sus hijas practican deportes

Cinthia Fernández y Matías Defederico protagonizan un nuevo conflicto: la panelista de Momento D contó en redes que vivió un desagradable episodio con su ex cuando él no la dejó ingresar al country donde vive y sus hijas realizan deportes.

Desde Stories de Instagram, Cinthia adelantó: “Ahora me voy a ocupar de vos legalmente Matías Defederico, que el de arriba te ponga en el lugar que te tiene que poner”.

Y definió de forma contundente a su exmarid, padre de Charis, Bella y Francesca: “Violento, golpeador, deudor, mala persona, ser deplorable si los hay en la Tierra. Todo vuelve”.

Qué pasó

Ante las constantes consultas de sus seguidores sobre su fuerte posteo sobre Defederico, Cinthia relató lo sucedido.

“Es largo de explicar en historias... En resumen, es un gran grano en el cu..., deudor, violento, golpeador y trata de hacerme daño a mí pero le hace a las hijas. Y cuando me las toca florece lo peor de mí”, explicó con firmeza.

Y describió la situación: “Prohibió el ingreso mío al barrio donde vive Él, que es donde justamente las nenas tienen el campus de deporte”.

“Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá, la policía destratándome. Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él”.

“Se entiende, YO a él. Jamás leyeron el papel, terminaron pidiéndome disculpas. El lunes me ocuparé legalmente con @_robertocastillo_, del padre y del barrio por ni tomarse la molestia de leer. Un absurdo que ni abarcaba en el ámbito de la provincia”.

Indignada, Cinthia explicó por qué Defederico le prohibió el ingreso a su barrio privado: “Motivo: al señor le molestó la cautelar que él solo se la ganó por incumplir la anterior”.

“Para forrearme, él dijo que a partir de ahora cuando deje a las nenas en mi casa lo iba a hacer en la puerta del barrio, que queda como a 6 cuadras de la entrada de mi casa, y que las nenas caminen con las mochilas y en el frío, que nos 'arreglemos' manifestó”.

“Ya que él no va a ingresar más por la 'cautelar', algo absurdo ya que primero no estoy en mi domicilio a la hora que las trae ya que estoy trabajando hasta la noche para cubrir lo que él no paga... Además, los abogados tenían un acuerdo para que las nenas puedan ser retiradas y entradas en la puerta de mi casa”.

“Imagínense haciendo bajar mis hijas a seis cuadras (no te explico cuando llegan dormidas, levantarlas y decirles 'caminen porque a su papá se le canta no entrar'). Todas forreadas diarias constantes. Jamás permitiría eso”.

“Mi mamá aún no tiene registro, le surgió un problema de salud que no es mentor, fue operada y tampoco puede cargar con las mochilas desde la entrada y tampoco manejar en este momento. Por ende, tampoco podía solucionarlo yo (aunque no me corresponde a mí solucionar el tema)”.

Conclusión

Por último, Cinthia concluyó sobre su exmarido: “Se cierra el tema de este SER DESAGRADABLE y me voy a ocupar en la Justicia, como vengo haciendo de todo esto”.

“Pero la verdad tengo hinchadas las pelotas que no tengo. No solo no aporta, no ayuda, no nada, sino que es un reverendo grano en el traste”.

“Solo sirve para hacer daño y molestar. Más de lo mismo. #findeltema”, sentenció, enojadísima.

Fuente: Ciudad