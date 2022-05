Luis Juez tildó de "Jodida", "perversa" e "inútil" a CFK

Luis Juez habló sobre el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco el último viernes y lo comparó con la intervención de una reina que encabeza una monarquía. Además, calificó de "inútil" al presidente Alberto Fernández y sostuvo que la titular del senado es "jodida".

Casi tres días pasaron del título de Doctorado Honoris Causa que la Universidad del Chaco Austral le entregó a la ex mandataria y las palabras que expresó durante dos horas continúan siendo contenido de respuesta, crítica y acusaciones. “La siento como una reina”, fue lo primero que expresó Juez al ser consultado por la intervención vicepresidencial en las tierras que gobierna Jorge Capitanich.

“Lo que pasa es que como este no es un país monárquico está desubicada. Se comporta como una reina y los que le responden actúan como vasallos de la corona. Pero esto es una democracia así que una de las dos cosas está demás: o nuestra democracia o Cristina”, polemizó el senador por Córdoba este domingo 8 de mayo en diálogo con José Del Río en Comunidad de Negocios (LN+).

Para Juez, el tono de Cristina Kirchner indica que "espera subordinación" pero "está totalmente desubicada, es una mujer que está fuera de tiempo y de lugar". Agregó además que "se cree dueña de todo y su entorno le hace creer que es una heredera de derecho divino”, trazando una analogía con los sistemas monárquicos

Qué dijo Luis Juez sobre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El exembajador de Ecuador analizó los ecos del discurso cristinista y desde su perspectiva subtituló lo dicho por la vicepresidenta en detrimento de Alberto Fernández.

“Cristina dijo: ‘podría haber elegido al presidente de un partido, al secretario general de la CGT, pero elegí a Alberto’. Como diciendo, ‘este cuatro de copas no tiene ninguna posibilidad de rivalizar conmigo’. Para los que hacemos política es muy gráfico. Es como que Cristina Kirchner dice: ‘Con quien me quieren hacer pelear si este tipo no alcanza a subirse al ring’”, analizó Luis Juez.

El senador luego retomó sus críticas contra el jefe de estado y lo calificó como "títere". “Cuando decíamos que Alberto era un títere de Cristina, que esto era lo que iba a pasar, que no representaba a los gobernadores del peronismo. Que Cristina necesitaba a alguien que tuviera la formalidad de la firma, mientras ella iba a solucionar sus problemas que son los judiciales, los patrimoniales. Es tan jodida Cristina. Es muy perversa”, sostuvo.

Luego, apuntó contra el peronismo y los votantes del Frente de Todos en 2019. “Hace 50 años que los peina distinto, les pinta los labios y nos dice ‘este es distinto’ y siempre terminan actuando de igual manera”, opinó sobre los candidatos peronistas en referencia a la elección de Alberto Fernández.

“Tenemos lo que nos merecemos: un Presidente que es un inútil y una vice que se cree una reina. Nos quedarán 20 meses para hacerles saber que esta es una democracia y no vamos a aguantar su tiranía”, disparó.

Luis Juez habló sobre la condena al ex gobernador Sergio Urribarri

El parlamentario también se refirió a la fiscal Cecilia Goyeneche, que fue quien llevó adelante la investigación para condenar al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública provincia y fue desplazada de su cargo.

“La mayoría de los gobernadores llevan ellos o sus partidos políticos no menos de 20 años en el poder. Desde el que está en mesa de entrada hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia te responden casi monárquicamente. Hay que estar espalda con espalda con esa fiscal porque sino no se puede investigar nunca al poder”, analizó Juez al respecto, cargando las tintas sobre la connivencia político-judicial enquistada en las provincias.

“Muchos se preguntan por qué en Córdoba no hay políticos presos o investigados, la política ha sido cooptada de tal manera que es casi un embudo que termina diluyendo cualquier denuncia. En eso tenemos que estar los honestos levantando la voz”, cerró.

Fuente: PERFIL