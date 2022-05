Silvia Kutika reveló cómo fue filmar con Robert De Niro

La visita de Robert De Niro a la Argentina no pasó desapercibido para nadie. Cada movimiento del actor estadounidense era observado con lupa por sus fans, que querían saber todo sobre su estadía en el país. Pero tampoco fue indiferente para sus compañeros de elenco de Nada, la serie de Star+ que lo trajo a filmar en Buenos Aires. Porque claro, no todos los días se comparte grabaciones con una de las máximas figuras de Hollywood.

Una de las actrices que tuvo el honor de conocerlo y rodar escenas junto a él fue Silvia Kutika, que quedó maravillada con su profesionalismo. “Esta parte del año ya estaba armada y de repente un viernes me manda un mensajito mi representante y me dice: ´Estás en la serie Nada´. Y a mí se me cayeron las medias porque estaba enterada que estaba (Luis) Brandoni, De Niro, María Rosa Fugazot, una participación de (Guillermo) Francella... ¡Increíble todo el elenco!. Fue muy emocionante”, comenzó expresando en diálogo con Bárbara Arroyo en Cine Argentino por CNN Radio (AM 950).

Y detalló: “La otra semana ya tenía prueba de vestuario, estuvimos 4 o 5 horas, con un vestuario espectacular, maquillaje, peinado, me probé 200 pares de anteojos para el personaje. Empezamos con alguna lectura también y, ya la otra semana, empecé a grabar con Brandoni. Y esta semana, que es la que vino De Niro a quedarse en el país, fue un placerazo”.

En ese sentido, Kutika destacó la calidad personal y profesional del galardonado actor. “No habla mucho castellano, se maneja con su coach y su intérprete, pero siempre súper agradable, manejándose todo el tiempo muy correctamente en el set, sin mostrar ningún síntoma de cansancio. Mirá que eran jornadas de 12, 13 horas y él impecable”, reveló.

Filmación al lado de De Niro

Además, contó que compartió varias escenas con De Niro. “Tuve dos jornadas enteras con él. Es una persona que está todo el tiempo en el set. Es un profesional, no por nada es lo que es. Y, obviamente, Beto también, las jornadas que me tocaron fueron con los dos fueron increíbles. Yo a veces me quedaba con la boca abierta, era imposible dejar de mirarlos y admirarlos por la experiencia, la capacidad. La verdad que tienen en los personajes es para aprender un montón”, señaló.

Y desmintió los rumores sobre el mal carácter del multipremiado actor, que se negó a fotografiarse con una admiradora. “Ellos no tienen esa cultura, hacen notas y fotos cuando hay eventos o promocionan una película. Pero en la vida privada, son muy celosos y no están acostumbrados a que se les acerquen y les pidan fotos o autógrafos. Nosotros somos muy efusivos, pero ellos no. No es una cosa de antipatía, por ahí se sorprende también”.

Por último, dio detalles sobre su propio personaje. “Es una mujer que fue pareja del personaje de Brandoni y después quedaron súper amigos. No es un triángulo con el de De Niro, pero también tiene cierta relación con él”, acotó sin poder dar mayores precisiones. “Obviamente que acá tenemos actores increíbles, pero para el negocio, la distribución, es un gran hito que ayuda muchísimo”, cerró.

Estreno

La ficción que se estrenará en 2023 cuenta la historia de Manuel, interpretado por Luis Brandoni, gran amigo del personaje de De Niro y un crítico culinario que fue muy respetado durante sus años de esplendor, pero que ahora se encuentra en el ocaso de su carrera. Robert se pone en la piel de Vincent, un escritor bohemio que publica libros culinarios y va de visita a Buenos Aires, justamente en el momento de decadencia de su amigo.

