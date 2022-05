A Juan Zabaleta "lo avergüenza" la interna del oficialismo

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, apuntó este domingo contra la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pelea que insistió se traduce en “muchos problemas de la sociedad”. “A mi me da vergüenza lo que pasa”, sostuvo Zabaleta.

Durante una entrevista con Canal 9, consultado sobre el efecto que produce la crisis dentro del oficialismo a nivel social, Zabaleta remarcó en un principio: “No soy de tirar piedras. Siento que todavía hay muchos que tienen expectativas en el Gobierno, de poder mejorar su situación. El Presidente junto al Frente de Todos tratamos de que la cabeza vaya a ese lugar”.

“El esfuerzo que hay que poner tiene que ser menos en lastimarnos y más en poder dar respuesta a los argentinos”, sintetizó, y luego se sinceró: “De todas maneras, eso no quita que no tengo sentimientos encontrados con lo que pasa”.

“Siento vergüenza porque pienso mucho en la mesa del domingo al mediodía”, dijo, y profundizó: “Esa mesa está conformada por papá y mamá que no tienen laburo o no les alcanza la plata, el abuelo que no le alcanza la jubilación. Son problemas que tenemos que resolver, pero más difícil es hacerlo con un debate interno”.

En esa línea, el ministro de Desarrollo Social puntualizó: “Faltan 14 o 15 meses para las presidenciales y no terminamos de sintonizar con lo que pasa”. Y planteó: “Hablamos más del 2023 que del hoy. Hay que volver a sintonizar. Es una obligación. Hay que construir un sendero”.

La defensa a Martín Guzmán

Luego, se pronunció también respecto de las diferencias entre funcionarios que responden tanto a Alberto Fernández como a Axel Kicillof. “También tengo mis diferencias con muchos. No les voy a decir el nombre acá. Llamo por teléfono, nos tomamos un café y se los digo”, reveló.

Y acotó: “También tengo muchas diferencias con muchos organismos que creo que no funcionan”. Bajo aquel pretexto, puntualizó en los comentarios de la vicepresidenta respecto de la totalidad de la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“No creo que lo esté ninguneando a [Martín] Guzmán. Pero más allá de eso, estoy convencido de que no hubiésemos encontrado un ministro que haya resulto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como él lo hizo", cerró.

