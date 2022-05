Se definió el Grupo B: Aldosivi y Tigre adentro

Se definió la zona B de la Copa de la Liga Profesional. En el primer lugar quedó Estudiantes (ya asegurado previamente), segundo Boca (también se encontraba adentro), y este sábado, a pesar de sus respectivas derrotas, Tigre (1-2 vs el Xeneize) y Aldosivi (1-2 vs Arsenal) consiguieron el boleto, como tercero y cuarto, respectivamente. Además Huracán que también tenía chances cayó 0-3 ante Independiente y quedó afuera.

Por ahora, los cruces de cuartos son así: Racing vs Aldosivi, Boca vs Newells, Estudiantes vs Defensa y Justicia, y River vs Tigre. Sin embargo, ​este domingo a las 16 se define la zona A (Argentinos vs. Unión, Defensa vs. Patronato, Talleres vs. Sarmiento, Gimnasia vs. Newell's).

Aldosivi 1-2 Arsenal

Aldosivi de Mar del Plata perdió hoy 2 a 1 con Arsenal de Sarandí, pero igual clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, en el partido que disputaron en el estadio José Minella por la décimocuarta fecha.

El conjunto marplatense se puso en ventaja con un cabezazo de Martín Cauteruccio, a los 22 minutos del primer tiempo, pero en el complemento Facundo Kruspzky marcó un doblete, a los 20 y 33, para dar vuelta el resultado.

Tigre 0-2 Boca

Ganó Boca, pero también festejó Tigre. El Xeneize venció al Matador 2-0 con goles de Darío Benedetto a los 45 del primer tiempo y de Luis Vazquez a los 65 del complemento. Pese a la derrota, los de Victoria aseguraron su pase a cuartos.

Independiente 3-0 Huracán

Independiente recuperó la memoria y goleó a Huracán por 3 a 0 en Avellaneda. Alan Soñora de tiro libre, a los 21 minutos de la primera, y en el complemento Juan Cazares a los 40 y Leandro Fernández, a los 43, le dieron el triunfo al local.

Con este resultado, Huracán no logró acceder a la zona de clasificación de la Copa de la Liga Profesional.