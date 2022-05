Milei trató de "burros" a quienes asesoran a Cristina

"Cristina, te acabo de escuchar. Te sugeriría que cambies los economistas que tenés al lado, porque son unos burros totales", fue el "consejo" que el diputado libertario Javier Milei le dio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su discurso en Chaco, en el que cuestionó el rumbo económico del Gobierno.

Cristina mostró un cuadro con números de crecimiento de base monetaria en relación al PBI, desde 2015 a la fecha, y sostuvo que "la emisión no es la que genera la inflación".

Milei rápidamente salió a refutar las afirmaciones de la vicepresidenta y aseguró que los cuadros que mostró "prueban todo lo contrario, lo que prueban es como el PBI no crece desde 2011, toda la inflación fue causada por esa emisión monetaria".



"Cristina, tus economistas son unos verdaderos burros, te dieron un cuadro para demostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Pero te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI y, ¿sabés una cosa? Son recontra estables los agregados monetarios en términos de PBI, y como en ese momento no hubo expansión del PBI, porque acá el PBI no se expande desde 2011, entonces lo que mostraste significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria", ironizó Milei en un video que compartió en redes sociales.

Inflación



La vicepresidenta insistió en la idea de la inflación como un fenómeno multicausal intentando "terminar con lo que repiten todos los economistas de que hay inflación porque nosotros le damos a la maquinita".

"Bibliografía adulterada", escribió Milei en redes sociales y aseguró: "Ustedes representan lo más rancio del modelo de la casta que ha destruido este país en los últimos 40 años. Políticos ricos y ciudadanos pobres. Si nosotros llegamos al poder vamos a derrumbar todas y cada una de las atrocidades que han cometido".