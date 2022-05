Se casan Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona se casan el próximo martes, según lo confirmó la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, Pía Shaw.



“Se casan en exactamente en 4 días Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona”, lanzó Shaw en el programa de ayer, generando la sorpresa del resto de sus compañeros.

A continuación la “angelita” brindó detalles acerca de su fuente: “Esto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo”, agregó Pía, antes de reproducir el audio en el que Ana Oertilinger, madre de Gianluca, fruto de su relación anterior con Osvaldo, ratificara la información.







La noticia ya había sido confirmada anteriormente y a través de redes sociales por Elena Braccini, ex pareja del futbolista y madre de sus dos hijas, Victoria y María Helena. Con quién, dicho sea de paso, mantiene un fuerte litigio legal y recientemente volvió a denunciarlo por incumplimiento de la cuota alimentaria. “Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, había escrito en su cuenta de Instagram.

La fecha



“Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público”, se la escuchó decir a Oertlinger, en referencia a Elena.

E inmediatamente lanzó la fecha de la boda. “Sé que la fecha es el 10 de mayo de 2022”, resumió. A lo que Ángel de Brito cerró con su tono ácido y filoso: “Esto es ‘casado sin hijos’ porque ellos no van a estar en la boda”.