Carmen Barbieri salió a cruzar a Susana Giménez

A raíz que la diva de los teléfonos, Susana Giménez hiciera polémicas declaraciones, fueron muchos los referentes sociales y del espectáculo que se hicieron eco de sus dichos con firmeza. Y Carmen Barbieri no fue la excepción.

La comediante y también conductora, ocupó minutos de su programa televisivo " Mañanisima", que conduce por la señal de cable Ciudad Magazine y dijo sobre Susana Giménez y sus declaraciones:

"en algunas cosas puedo estar de acuerdo con ella, que la amo y me parece que está perfecto que hable y diga todo lo que quiera. Pero pedir que salga la gente a la calle.... ¡Pero no, estamos todos locos! ¿Qué se propone, una guerra civil y que nos agarremos todos a trompadas en la calle? No, eso no eh... Porque si no estoy de acuerdo con algo, lo digo yo también", manifestó.

Allá lejos y en el tiempo parecieron quedar los años de trabajo compartido entre la diva Susana Giménez y la capocómica.