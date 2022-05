Desde Chaco, Cristina negó diferencias con el presidente

La ex mandataria minimizó la tensión, al remarcar que sólo existe un debate de ideas. "No estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron", afirmó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner minimizó la tensión con el presidente Alberto Fernández, al negar que existan "peleas" y remarcar que se trata sólo de "un debate de ideas", mientras que puso énfasis en las dificultades económicas y alertó: "No estamos haciendo honor a tanta confianza que nos depositaron".

En su esperado discurso en Chaco, Cristina Kirchner sostuvo que existe "insatisfacción democrática" y remarcó que a la gente "la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y hay trabajadores en relación de dependencia pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina".

"La pobreza la ubicábamos siempre por afuera del sistema formal, ahora no, esto es por la concentración de los ingresos y un sistema de salarios bajos", remarcó, tras recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).

"Por eso tenemos la obligación de debatir y discutir", dijo en referencia a sus diferencias con Alberto Fernández. al respecto, relativizó la dura interna en el Gobierno por el rumbo de la gestión económica: Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es una pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", señaló apuntó.

En ese sentido, dijo que buscó el significado de la palabra "pelea" en el diccionario y tras leerla concluyó: "Esto no es pelea, es un debate de ideas".

Apuntó duro contra la interpretación en los medios sobre la disputa en el oficialismo y se quejó de los pronunciamientos de algunos miembros del Frente de Todos, aunque sin identificarlos: "Cuando uno escucha a algunos compañeros, parece que no son solo los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas".

Volvió a referirse a Alberto Fernández, cuando afirmó: que sólo podría tener "una disputa de poder" con Sergio Massa, que lidera el Frente Renovador; Héctor Daer, de la CGT; o Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, y agregó: "Lo elegí para que ser Presidente porque no representaba a ninguna fuerza política".

Anteriormente, la vicepresidenta apuntó contra la Juntos por el Cambio por impulsar la Boleta Única en el Congreso, al insistir en que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita". Y agregó: "Hemos ganado y perdido todas las fuerzas políticas con las boletas de papel".

También volvió a apuntar contra miembros del oficialismo, al atribuirle soltar declaraciones en off en contra de ella: "¿Que clase de operaciones puede hacer un funcionario definiendo a determinadas funciones como 'caja', esa idea tiene de la función pública?", se preguntó en referencia a cuando se alude a que La Cámpora maneja sectores como el PAMI y el ANSES.

"Conmigo no van tener el problema del off, yo hablo y vivo en on, siempre fui así", agregó en un mensaje dirigido a hombres de confianza del mandatario.

También arremetió contra la Corte Suprema por el fallo que ordenó volver a la vieja composición de veinte miembros en el Consejo de la Magistratura y lo comparó con la negativa a incrementar el número de integrantes del máximo tribunal. "¿Está bien pasar de 13 a 20 miembros en la Magistratura y está mal no tener más de cuatro en la Corte? ¿No será que al poder le conviene poquitos?", dijo.

También volvió a criticar el funcionamiento de la Justicia y puso como ejemplo de abuso la medida cautelar contra el decreto que declaró servicio público la telefonía móvil y habilitó un mayor control de las tarifas que fijan las compañías. "Todos los meses te revientan la cabeza con aumentos", afirmó al culpar a la Justicia.

La ex mandataria además puso énfasis en defender el rol del Estado durante la pandemia de coronavirus y apuntó contra el discurso de los liberales, que piden achicar el gasto público. "Si estamos vivos todavía es porque hubo Estados que pusieron plata en los laboratorios para que fabricaran vacunas", planteó.

Previamente dijo que "terminar tres mandatos con una Plaza de Mayo llena, de bote a bote, aquel 9 de diciembre de 2015, es la mejor medalla que en el peronismo se puede aspirar".

En el primer tramo de su exposición sostuvo que "el capitalismo se ha independizado de la ideología, hoy es un sistema de producción de bienes y servicios, produce desde proteínas hasta celulares".

"¿Por qué se ha independizado de las ideologías? Porque el capitalismo es el sistema de producción de Estados Unidos, nadie lo duda, pero en China también el sistema de producción es capitalista y ¿quién gobierna en China? El partido comunista chino, que es un sistema de partido único", prosiguió.

De inmediato, entre risas dijo: "Van a decir que levanté el sistema comunista chino". "Pero el capitalismo más exitoso es el de China, no se registra que alguien haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción como China ha llevado adelante", remarcó.

Al inicio del acto, Cristina Kirchner había recibido los símbolos de Distinción, la Estola, la Medalla y el Título Académico, en el Salón de Convenciones Gala en la ciudad de Resistencia. La acompañaron el rector y vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann y Manuel García Sola, mientras que en la primera fila estuvo Jorge Capitanich.

Fuente: NA