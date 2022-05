Importadores agotan dólares y advierten que ya trabajan con últimos stocks

A pesar de las reuniones permanentes con funcionarios del Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo y de cierta flexibilización en la normativa para acceder a las divisas, empresas de los sectores más demandantes de importaciones volvieron a plantear que los dólares que obtienen no son suficientes para producir y empresas autopartistas y de electrónica advirtieron que la actividad podría verse resentida durante este mes.

En el sector automotriz, las terminales y sus proveedores dicen con crudeza que el proceso productivo corre peligro. "Se hace necesario encontrar una solución rápida frente a la Comunicación A 7466 del Central que, como venimos alertado, impactará en la producción del sector", dijo el presidente de la Asociación de Fabricantes (Adefa), Martín Galdeano, en un comunicado.

La industria automotriz produjo en abril 49,5% más de vehículos que un año antes y las exportaciones crecieron 73,1% más. Pero las ventas a concesionarios cayeron 3,3% anual. "Si bien los datos son positivos, la producción en abril continuó afectada por la operatoria del comercio exterior, los problemas de logística globales y el desabastecimiento de semiconductores", describió Galdeano.

Las trabas en el acceso a divisas "es un tema que hay que solucionar ya", dijo Pablo Di Si, presidente ejecutivo regional de Volkswagen, a El Cronista. Afecta, añadió, a los proveedores, pero pone en peligro a toda la cadena.

FONDO DE OLLA

Como contó este medio, la Asociación de Fabricantes de Autopartes (AFAC) indicó que treinta de setenta compañías agotaban su cupo para importar y no podían acceder a financiamiento a 180 días para continuar con las compras.

Fuentes del sector indicaron que, por ahora, las empresas más afectadas trabajan con sus stocks, pero que estos se agotan. "Algunas compañías ya no pudieron pagar sus importaciones. Con que dos o tres se queden sin stock, se para la cadena", afirmaron.

Las empresas de electrónica, grandes importadoras de insumos y piezas, atraviesan una situación similar. En el último mes no tuvieron respuestas a los pedidos de flexibilizar los cupos y advierten que hay líneas de producción que se verán afectadas hacia fin de mayo.

El Gobierno reconoce que existe un problema, pero no encuentra una solución. A comienzos de abril, el Banco Central flexibilizó importaciones por unos u$s 1500 millones en 48 posiciones arancelarias de insumos. Entre otras, se asignaron más divisas para importar materias primas como el café. Las empresas fabricantes dicen que no es suficiente. El problema es que las empresas pequeñas y medianas no consiguen financiamiento a 180 días en el exterior. Fuentes de la autoridad monetaria indicaron que los problemas se tratarán "caso por caso".

El Ministerio de Desarrollo Productivo también escucha los reclamos de las empresas pero se encolumna en el objetivo de acumular reservas. El ministro Matías Kulfas sostiene que, con este nivel de restricciones, la Argentina puede crecer entre 4 y 5 por ciento este año. Pero prioriza el objetivo de fortalecer al Banco Central. "Es importante acumular reservas, fundamentalmente para darle sostenibilidad y fortaleza al plan macroeconómico", le dijo a El Cronista días atrás.

La manta es demasiado corta. El BCRA esperaba terminar abril con compras netas de entre 800 y 900 millones de dólares, pero acumuló apenas u$s 160 millones. A pesar de una fuerte liquidación del agro, la autoridad monetaria dice que se pagaron importaciones por u$s 7000 millones. En lo que va de mayo, lleva comprados más de u$s 430 millones. El saldo positivo del año es de u$s 550 millones.