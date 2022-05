La ex de Osvaldo hizo un anuncio sobre Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo vuelve, una vez más, a ser noticia por su vida personal. A pesar de ser reacio a la prensa, siguen trascendiendo los problemas que tiene con sus ex parejas. En las últimas horas, fue la italiana Elena Braccini, madre de sus hijas Victoria y María Helena, quien decidió acusarlo públicamente no solo por incumplir con la cuota alimentaria, sino también por no tener contacto con sus pequeñas. Y, al pasar, también se encargó de confirmar que el ex futbolista está planeando su boda con Gianinna Maradona.

¿Se viene el casamiento?

“Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, comenzó escribiendo indignada en un extenso posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Y continuó, indignada: “Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa”.

A pesar del engorroso proceso judicial que está siguiendo, aclaró que seguirá adelante. “Me he sentido con ganas de rendirme muchas veces, porque honestamente es muy agotador tanto psicológica como económicamente de soportar, así que tengo que agradecer a mis abogados que nunca se han rendido conmigo ni un segundo”, enfatizó.

En tanto, también se solidarizó con otras mujeres que pasan por lo mismo y contó un caso cercano que la movilizó: “Hay muchas de estas situaciones. Especialmente una tocó mi corazón: una madre abandonada por su marido con dos hijos autistas, sola, se enrolló las mangas, hizo mil trabajos para darle un futuro a sus hijos, mientras que su exmarido nunca pasó nada. Ni un centavo de lo que ganó. Lo gastó en sus malos hábitos. ¡Qué asco! Mi corazón se apretó, la hubiera abrazado fuertemente para darle todo mi apoyo. Pero hay muchas historias como esa”.

Por último, cerró con una fuerte reflexión. “Los hijos son lo primero y cuando aprendas que la vida es una rueda giratoria y que no eres todopoderoso y que todo el mal que hagas te volverá, entonces tal vez el mundo será un lugar mejor”.

En junio del año pasado, Braccini le había hecho una rotunda advertencia a Gianinna. En aquel entonces, la hija del Diez le había expresado al ahora cantante su amor en las redes y, al verla, Elena había decidido contar que hace cuatro años no recibe el pago de la cuota alimentaria por las dos hijas. “Cuando vi el posteo me pareció tan ridículo, me dio vergüenza y pena por la chica. Creo que Gianinna Maradona está en un momento difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó, estamos muy tristes, en Italia admiramos a Diego Armando Maradona. Yo también hablé por teléfono con él cuando estaba en Roma, para nosotros es un ídolo. Pero me da tristeza y pena porque se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal (...). No la conozco, pero creo que es una mina inteligente. No entiendo”, había asegurado en una entrevista telefónica con Los Ángeles de la Mañana.

Por otro lado, días atrás la que también se había expresado en las redes había sido Ana Oertlinger, la madre de Gianluca, e hijo mayor de Osvaldo. “Sos una gran mier.... Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. No servís para nada. Y espérame, porque esta te la cobro yo”, había escrito en su cuenta de Twitter.

Fuente: TELESHOW