Caso Madeleine McCann: encontraron rastros de su ropa

A días de haberse cumplido 15 años de la desaparición de Madelaine McCann, se encontraron nuevas pruebas relacionadas al caso que apuntan contra la camioneta que pertenecía al principal sospechoso, Christian Brueckner.

Este hallazgo, para los fiscales alemanes según Lad Bible, los deja aún más convencidos de que es el autor del crimen de la niña que desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007, mientras estaba de vacaciones con su familia en el centro turístico de Praia da Luz, en Portugal.

Giro en la causa

“Encontramos nuevos hechos y nuevas pruebas”, reveló el fiscal Hans Christian Wolters en una entrevista con la televisión portuguesa, la cual se produjo por el 15º aniversario de la desaparición de la niña de tres años. “No son pruebas forenses, pero estamos seguros de que es el asesino de Madeleine McCann”, remarcó el fiscal.

Más allá de que todos los detalles de la investigación siguen siendo confidenciales, los investigadores dieron a conocer el hallazgo de fibras del pijama rosa -que tenía puesto la pequeña la última noche en que fue vista con vida- en la parte trasera de la camioneta de Brueckner.

Brueckner, de 45 años, cumple actualmente una condena por siete años de prisión por la violación de una mujer de 72 años en Praia da Luz, en el 2005: dos años antes de la desaparición de McCann.

Asimismo, está enfrentándose a otros 10 años de cárcel porque es investigado por otras tres violaciones, y por una supuesta agresión sexual a una niña alemana de 10 años ocurrida en la misma ciudad portuguesa donde desapareció Madelaine y justo un mes antes de ese crimen.

En el caso de Madelaine siempre negó cualquier implicación en el secuestro de la niña y, según The Sun, la noche de la desaparición él se encontraba a kilómetros de distancia del hotel donde dormía la familia. De acuerdo a su coartada, en ese preciso momento, estaba manteniendo relaciones sexuales en su camioneta con una mujer.

El fiscal Wolters afirmó, por su parte, que no tiene ninguna relación con los padres de la niña y que no habló con ellos durante la investigación. “No hay ninguna relación entre los McCann y yo. Nunca he hablado con ellos y nunca les he escrito. No hay ninguna relación”, enfatizó el investigador.

