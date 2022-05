Investigan la muerte de un bebé de cinco meses

La criatura fue llevada por su abuela a una sala de primeros auxilios en Tigre, provincia de Buenos Aires, pero no pudieron reanimarla. Creen que lo atacaron.

Un bebé de cinco meses muerto en los brazos de su abuela. Así se abrió la investigación por el lamentable caso ocurrido en las últimas horas en el barrio El Rincón de Milberg, en el partido de Tigre.

La mujerse había acercado con la criatura a una sala de primeros auxilios. Los médicos que la recibieron intentaron reanimarlo practicándole maniobras de RCP pero no pudieron salvarlo.

Pasado el shock inicial, los profesionales repararon entonces en que el menor tenía signos compatibles con un estrangulamiento, una fractura en la cabeza y varias lesiones en la cara, y dieron intervención a las autoridades.

Muerte traumática



La conclusión de los peritos de la Delegación San Isidro de la Policía Científica fue terminante: homicidio. La hipótesis indica que el bebé habría sido atacado a golpes y estrangulado en la casa donde vivía en la denominada villa El Garrote, sobre la calle Almirante Brown al 100, indicó una fuente policial a Crónica. A raíz del informe se abrió una causa para esclarecer lo ocurrido con la víctima, a cargo del fiscal Jorge Sebastián Fittipaldi de la Unidad Funcional del barrio El Rincón de Milberg, dependiente de los tribunales de San Isidro. También intervino en el hecho personal de la comisaría 1ª de Tigre.

Maltrato infantil





Físico. Son acciones intencionales que provocan daños visibles o no, como quemaduras, golpes, pellizcos, fracturas, entre otras.

Psicológico. Son actitudes de los padres o tutores que despiertan en el niño sentimientos de humillación o descalificación.

Por negligencia. El no hacer, el dejar pasar y la desprotección del niño es otra forma de maltrato, al no considerar sus necesidades básicas.

Abuso sexual. El ejercicio abusivo de poder de un adulto hacia un niño, con el fin de la satisfacción sexual de quien lo ejerce en detrimento y desconocimiento de la voluntad del niño.

Otras formas. Por ejemplo, hacer testigos a los niños de maltrato o abuso sexual hacia terceros. Las consecuencias son similares a las que experimentan los niños que viven la situación de violencia en forma directa.



¿Dónde denunciar?



La línea 144 está destinada a la atención gratuita de personas víctimas de violencia. Además, la ciudad tiene un Programa de Asistencia al Maltrato Infantil, que realiza admisiones sin turno previo en CIM Elvira Rawson (Jerónimo Salguero 765) de lunes a viernes de 8 a 15. O bien llamando al 4867-0163.

También funciona el Centro Integral Especializado en Niñez y Adolescencia (CIENA) Feliciana Manuela, que está en Malabia 2139. Funciona de lunes a viernes de 8.30 a 14, con la atención telefónica en el 7507-1570.

Según datos de UNICEF, en Argentina los métodos de disciplina violenta, que incluyen castigos físicos y maltrato psicológico, afectan a 7 de cada 10 chicos y chicas de entre 2 y 4 años.

Fuente: TN