Quiénes son los invitados a "Podemos Hablar" este sábado

La sexta temporada de PH: Podemos Hablar (Telefe) comenzó el pasado 9 de abril con algunos nuevos segmentos que conectan con la emoción y el costado lúdico. En el siguiente envío Andy Kusnetzoff recibirá cinco invitados con mucha trayectoria para intercambiar anécdotas y llamarlos al clásico punto de encuentro. Será este próximo sábado 7, desde las 22 horas, cuando el conductor estará nuevamente al frente del exitoso ciclo de entrevistas.

Invitados

Para este nuevo encuentro, Kusnetzoff convoca al ex boxeador Sergio Maravilla Martínez, la periodista Mónica Gutiérrez, la actriz Rocío Gómez -hija del Bicho Gómez-, la también actriz Andrea Rincón y Juan Sebastián Gutiérrez, mundialmente conocido como Juanse, cantante, guitarrista y compositor de Los Ratones Paranoicos.

La semana pasada, Christophe Krywonis estuvo presente en el ciclo y abrió su corazón sobre su dura historia de vida, que tuvo un punto de quiebre a sus 14 años, edad a la que se fue de su casa. El cocinero francés le contó al conductor que sufrió la conflictiva separación de sus padres cuando era un niño y llevó ese dolor hasta la preadolescencia, cuando tomó una terrible decisión y fue gracias a la ayuda de su madrina que pudo salir adelante.

“Me fui a los 14 años, en la situación de típico hijo de divorciados, en un momento que exploté y me mandé una macana”, anticipó Christophe. “Después me llevó la policía porque no quería ir a la casa de mi mamá y mi papá no me quería recibir, así que me llevaron a un centro de delincuentes y estuve tres semanas ahí internado”, continuó.

“Hasta que llegó mi madrina que me recibió en su casa, me salvó de ese infierno, y la cocina después fue el padre que no tuve”, resumió. Sin embargo, después profundizó en los detalles de lo que había ocurrido. “Mi papá no se hizo cargo nunca, y yo una vez lo fui a ver porque quería hacer las paces, sin odio, sin rencor, y descubrí que no era un hijo de p...sino que era un pobre hombre sin coraje, que nunca quiso cumplir el rol de padre”, explicó. “Giré la pagina bien, pero no sé si está vivo, no sé nada de él”, se sinceró.

Cabe recordar que en esta nueva entrega el programa presentó algunos cambios: la apertura la realiza en formato de backstage y recorre uno por uno los camarines de las figuras y de esa forma muestra un poco del detrás de escena, como cómplice de los espectadores.

Otro de los nuevos segmentos ocurre en un banco bajo un árbol donde cuelgan las fotos de cada uno de los invitados en las ramas, y quien se sienta allí confiesa con quién desearía mantener una conversación pendiente y qué le diría. La diversión también está garantizada sobre el final de la emisión: una máquina para sacar ositos de peluche tal como en la infancia es el último desafío de la velada, y más de uno se desespera por lograr el objetivo mientras evalúa distintas estrategias en un viaje hacia la niñez.

El propio conductor reflexionó sobre la vuelta del programa que cosecha éxito desde su estreno en 2017 en un video que compartió a través de las redes sociales de Telefe. “Todos tenemos cosas en común. Lo cotidiano de la vida, lo transformamos en el clásico de cada semana. Nuestra vida es un gran punto de encuentro, con quien sea, donde sea, que nos acerca, donde podemos abrirnos, donde nos conocemos, nos confesamos, nos entendemos”, expresó. Emocionado por el regreso después de un año marcado por las restricciones en torno a la pandemia de coronavirus, celebró: “Una costumbre que es el clásico de cada semana donde siempre podemos hablar. Vuelve PH”.

