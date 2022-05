Extremar la higiene ante la hepatitis infantil de origen desconocido

El Ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, señaló que en Tucumán no hay infectados con este nuevo virus que afecta a niños en todo el mundo.

Un niño de 8 años de la localidad santafesina de Rosario que cursa una hepatitis grave de origen aún desconocido, un cuadro que se presentó en más de 200 niñas y niños de 20 países y que mantiene en alerta a la comunidad científica mundial, se encuentra "en terapia y estable”. Pero en las últimas horas trascendió que hay otros 8 casos en observación en la Argentina.

Esto llevó a consultar al Ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, quien expresó que en Tucumán no se registran casos de hepatitis de origen desconocido y en forma preventiva recomendó extremar la higiene, tanto de manos como de los alimentos a ingerir. Además, aconsejó beber agua segura, es decir, potable cien por ciento.

El 15 de abril pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido y desde entonces se notificaron más casos.

"No hablamos de casos confirmados porque actualmente la causa especifica es desconocida y bajo investigación. Los casos reportados se refieren a niños con una hepatitis aguda grave donde no se identificaron las hepatitis A, B, C, D o E.", indicó la OPS/OMS en su página oficial en un comunicado del 3 de mayo.

En tal sentido, Medina Ruiz manifestó que la población debe estar atenta a la sintomatología de la hepatitis, con cuadros febriles similares al de una gripe, orina de color oscura y materia fecal clara; dolor abdominal y piel de color amarilla. "Esta nueva hepatitis de origen viral desconocida por lo que se observó en otros países, como Reino Unido, es que provoca un daño severo-grave en el hígado y afecta a niños", dijo a Los Primeros TV.

El funcionario recomendó a la comunidad acudir a los centros de atención ante los primeros síntomas y a vacunarse contra la Hepatitis A y B, que están disponibles en los vacunatorios del sistema provincial de salud.