Antes de morir, envió una foto de su asesino

“Me están siguiendo”, fue el mensaje que envió Karina Blanco Durán, una joven colombiana, a su familia. Junto con el texto se veía una foto de un hombre sacada desde el celular. Según se indicó, no era la primera vez que seguía de cerca a la adolescente.

Karina nunca llegó al colegio

La Policía encontró su cuerpo en el río y la comunidad entera se movilizó. Si bien el hombre fue detenido, el jefe de la policía, Carlos Martínez, comentó que el asesino falleció luego que los familiares lo reconocieron por la foto que habían recibido en su celular y lo agredieron salvajemente.

Uno de los testigos aseguró que “la nena sufrió un abuso con acceso carnal y la apuñalaron en el pecho, en un brazo y en el mentón. Solo era una niña que iba a estudiar y por culpa de un desadaptado hoy está muerta”.

Mientras la comunidad exige Justicia y mayor seguridad para las niñas que, como Karina, deben caminar a diario entre 30 y 50 minutos para llegar al colegio.



Los padres de la joven hablaron con la prensa y compartieron la foto de una carta donde Karina había compartido sus deseos para el fututo. Allí puede leerse: “Estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudarle a mi mamá, por cierto, ella es el motivo de mis sueños, es una mujer guerrera y es la mujer más maravillosa que pueda existir. Hay momentos en los que peleamos, pero sé que lo hace porque me quiere”.

“Estoy preparada para enfrentar este mundo sola. Quisiera volver el tiempo atrás y disfrutar más, jugar con una muñeca; aunque toda niña lo hace, jamás lo hice. Creo que el mundo me enseñó a madurar muy pequeña. No me siento capaz de enfrentar este mundo o tal vez sí esté preparada. Eso se lo dejaremos al destino”, había escrito la joven cuyo proyecto a largo plazo era ser “una gran psicóloga”.

