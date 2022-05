WhatsApp actualizado: se puede reaccionar a mensajes

WhatsApp anunció que ya está disponible en breve una herramienta muy esperada. Desde este jueves, WhatsApp permite enviar una reacción a un mensaje, foto, video o audio. Los cambios estarán en la nueva actualización.

La primicia estuvo a cargo del propio Mark Zuckerberg quien dio el anuncio a través de un escueto mensaje en su cuenta de Facebook. "Las reacciones de WhatsApp empiezan a desplegarse hoy", dijo y mostró los emojis que se podrán emplear.



El funcionamiento de las reacciones es simple, se selecciona el mensaje y se elije una reacción que aparecerá a través de un emoji. Hay seis reacciones disponibles: Me gusta, Me encanta, Me hace gracia, Sorprendido, Triste y Gracias.

En el caso de los grupos, la reacción podrá ser vista por todos los integrantes del chat. En el caso de que un contacto reaccione a un mensaje, también se recibirá una notificación indicando que alguien a reaccionado a uno de los mensajes. Todavía no se sabe si en un chat grupal, dichas reacciones son anónimas o no.

Cuándo llegará la nueva función de Whatsapp a todos los usuarios



La implementación de las reacciones será de forma progesiva. En principio solo estará disponible para algunos usuarios y a medida que lleguen las actualizaciones comenzará a aparecer para todos los smartphones.

Para utilizar las reacciones, lo único que tendrás que hacer es pulsar sobre un mensaje para que te aparezcan superpuestas en la parte de arriba. Cuando lo hagan, solo tendrás que deslizar el dedo hasta seleccionar la reacción que quieras utilizar, y entonces se enviará.

Fuente: Ámbito