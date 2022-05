“Buscaron tapar el tratamiento de la Ley de Boleta Única”

Pasadas las 18.30 tomó la palabra en el recinto la Diputada Nacional Paula Omodeo del bloque CREO Tucumán, quien afirmó que la ley presenta un vacío y resaltó que deja en manos del Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación de un asunto sumamente delicado. Además, aseguró que la ley se trató de un día para el otro porque el oficialismo necesitaba tapar el hecho de que no quería tratar la Ley de Boleta Única.

“Mi voto no es en contra del uso del cannabis medicinal ni tampoco queriendo criminalizar las conductas de quienes verdaderamente lo necesitan”, afirmó y además agregó que le preocupa el vacío legal y que se establezca en manos del Ejecutivo la reglamentación del mismo.

“Lo más problemático es que el Congreso se está desprendiendo de una facultad de legislar este asunto y lo pone en cabeza del Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que le dice a los argentinos que hay que consumir de a poco para ver como el cuerpo lo tolera, un signo político que protege a quienes venden droga en una ambulancia”, comentó.

Además, agregó que en Tucumán, los asesinatos provocados por el uso de estas sustancias narcóticos se cuadriplicaron en un año y que ante un tema tan delicado era necesario un debate serio convocando a especialistas con evidencia científica.

“Yo no creo que este Poder Ejecutivo esté tan interesado en los temas de salud de los argentinos, porque si realmente fuera así no hubieran existido los vacunatorios VIP, no hubiéramos comprado vacunas flojas de papeles para congraciarnos con Rusia, sino nos hubiéramos preocupado por dar un verdadero debate y tener la mejor ley posible”, dijo.

Además, aseguró que el Estado no puede permitir que se creen más Secretarías en un país que tiene 3 millones de empleados públicos, y finalizó “no voy a avalar una ley que es sumamente necesaria pero que presenta una pésima técnica legislativa”, concluyó.