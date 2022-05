Wanda reconoció que no pudo perdonar a Icardi su infidelidad

Wanda Nara reconoció que no pudo perdonar a Mauro Icardi tras su infidelidad con la China Suárez

Ya pasaron siete meses desde el día que Wanda Nara descubrió el affaire entre Mauro Icardi y la China Suárez. Aunque al principio le pidió el divorcio al jugador, después de una charla decidió darle otra oportunidad, pero nunca pudo perdonarlo. Así lo aclaró en su cuenta de Instagram, donde aseguró que no le resulta nada fácil olvidarse de lo que pasó.

“Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación con mis ex pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo”, fueron sus palabras.

La modelo se enteró de la aventura de su esposo con la actriz casi de casualidad. Le usó el teléfono para sacarles unas fotos a sus hijas y cuando se metió en la carpeta para ver cómo habían salido se encontró con unos chats de altísimo voltaje.

Dónde y cuándo habría sido el encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

Después de intercambiar varios mensajes por WhatsApp, Instagram y Telegram, la China Suárez y Mauro Icardi acordaron verse por primera vez en un hotel francés. Para no despertar las sospechas de Wanda, el rosarino esperó a que ella viajara con su hermana Zaira Nara a disfrutar de la Semana de la Moda en Milán.

La ex Casi ángeles lo habría conquistado con videos y fotos eróticas. “Sos la mujer de mis sueños, te veo desde chiquito. A Wanda la veo como una hermana o madre. Hace rato que me quiero separar pero ella no”, fueron las palabras que utilizó el integrante del PSG para demostrarle que estaba interesado en interactuar personalmente.

Qué dijo Wanda Nara sobre la infidelidad de Mauro Icardi

En su cuenta de Instagram, la modelo explicó por qué decidió dejar pasar el engaño de Icardi con la China Suárez. “Porque si no pasa no es. Y si te lo cuentan es arrepentimiento”, dijo convencida de que él no llegó a intimar con la actriz.

Luego, la mediática amplió la reflexión. “Además, creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio la soberbia, la mentira y la envidia”, sostuvo.

En el cierre de su opinión, ubicó a la familia que formó con Icardi en el centro de todas sus decisiones personales: “Porque una familia, por estas cosas, no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas”.

Wanda, también, cerró con un palito hacia la China Suárez, sin nombrarla: “Siempre existe gente mal intencionada, y todo sirve para algo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea”.