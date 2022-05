El primer caso de hepatitis grave en el país "está estable"

El paciente, de 8 años, está internado en un sanatorio de Rosario. La ministra de Salud de Santa Fe dijo que la causa del cuadro aún no fue determinada

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, ratificó este jueves que el nene internado por hepatitis en Rosario tiene una patología "severa de causa aún no determinada". Luego aclaró que ya trataron casos similares antes del alerta epidemiológica mundial y confirmó que el paciente se encuentra "estable y lúcido" desde que lo atendieron.

En una conferencia de prensa en el Sanatorio de Niños, la funcionaria precisó que el chico vive en Funes, una localidad vecina a la principal ciudad santafesina. Contó que pertenece a una "familia humilde", que contaba todos con los cuidados pertinentes y tiene las vacunas al día. Además, aclaró que no hay otros parientes con problemas de salud.

"Estos casos son de muy baja incidencia, ya se han visto en otros años. Algunas veces se encuentra la causa y en otros queda indeterminada", comentó la rosarina. En cuanto a esos antecedentes, indicó que el origen no sólo puede ser viral, sino también por cuestiones inmunológicas o tóxicas.

Uno de los pediatras del Sanatorio de Niños confirmó que evalúan la posibilidad de hacerle un trasplante al nene si no mejora su condición. Hasta este miércoles a la noche, el paciente estaba en un hospital público de la zona norte, pero decidieron trasladarlo al efector privado porque es el centro regional a cargo de ese tipo de cirugías.

En un reportaje con Radio 2, el gastroenterólogo Alejandro Costaguta detalló que el hígado del chico está "muy dañado" y llegó a un "punto crítico". Los síntomas y análisis realizados hasta ahora sugieren que su situación puede empeorar, por eso lo derivaron. "Ante estos signos, uno no puede esperar hasta último momento", manifestó.

Buscan el origen de la enfermedad

Por su parte, Martorano explicó que informaron el caso por disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación. Como parte del protocolo, enviarán muestras al Instituto Malbrán para la supervisión de los estudios sobre el origen de la enfermedad.

Hasta el momento, los exámenes descartaron que el nene se haya contagiado hepatitis A, B o C. Mientras tanto, esperan los resultados de los análisis sobre los tipos D y E. Si bien es necesario reportar la detección de estos pacientes a nivel mundial, existe la posibilidad de que este diagnóstico no esté relacionado con los reportados en otros países.

"No hay un aumento de casos. En principio, no hay nada que nos alerte", enfatizó la ministra de Salud santafesina respecto de la enfermedad que preocupa a la OMS. No obstante, el proceso de investigación sigue abierto para determinar el origen de la patología.

Frente a la repercusión que tuvo el caso, Martorano recomendó llevar calma a la población y cumplir con las medidas de prevención contra la hepatitis. En este sentido no sólo instó a cumplir con la vacunación, sino además enfatizó el lavado de manos y el de frutas, verduras y otros alimentos, "especialmente con agua potable".

La titular de la cartera sanitaria recordó que la mayoría de los síntomas son gastrointestinales e incluyen náuseas o vómitos. Para madres y padres, advirtió que los principales indicios son la orina oscura y "cuando la caca se torna blanca". Ante esa situación, recomiendan hacer una consulta médica rápida.