Valeria Mazza celebrará a lo grande sus 50 años en Paraná

Valeria Mazza nació en Rosario el 17 de febrero de 1972 y se crió en Paraná, Entre Ríos. En esa ciudad la descubrió a los 14 años Roberto Giordano y ese sería el inicio de una exitosa carrera como modelo, que la llevó a consagrarse a nivel internacional y que la convirtió en la primera top modelo latinoamericana.

Hoy, a 50 años de su nacimiento, Valeria quiere celebrar. Y lo hará a lo grande. El día exacto en que cumplió los 50 años hizo un festejo en Punta del Este junto a su familia, compuesta por su marido Alejandro Gravier y sus hijos Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, y luego volvería a soplar las velitas en Europa. Pero esta vez la top modelo quiere reencontrarse con su gente y hará un fiestón en Paraná.

Festejo otoñal

Después de varios meses fuera de la Argentina, Mazza tomó la decisión de reencontrarse con sus raíces en la ciudad que la vio dar sus primeros pasos y ella misma confirmó la noticia en La jaula de la moda. "Me vuelvo a casa: voy a Paraná a festejar con mis compañeros de colegio", reveló.

“Estoy contenta y feliz, organizándolo. Nos vamos a juntar en breve y somos un grupo pequeño. Voy a hacerlo en el mismo lugar que festejé mis quince años”, relató sobre el lugar donde será el evento. Pronto, en exclusiva, pudo confirmar que el lugar elegido para los 50 años de Valeria es el hotel Mayorazgo de Paraná, donde la top ya está instalada.

"Buen día", escribió la mujer de Gravier en sus historias de Instagram y allí compartió una foto del opíparo desayuno que le sirvieron en el hotel, donde está ultimando los detalles de una noche que será inolvidable. ¿Si usará el mismo vestido de sus 15 años? “Me entra, quiero que sepas que me entra. Me apurás y te lo digo que sí si eso es lo que querés saber. Sigo con el mismo marido, tengo cuatro hijos divinos, el vestido me cuenta… que querés que te cuente", respondió con humor Valeria.

Celebrities invitadas

Además de los amigos de la infancia y sus familiares más cercanos, un pequeño puñado de famosos viajarán hasta la ciudad entrerriana para participar del grande festejó, que será el próximo sábado 7 de mayo. ¿Quiénes son las celebrities invitadas? Araceli González, Benito Fernández, Soledad Solaro y Dolores Cahen D´Anvers.

