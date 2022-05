Tras las críticas kirchneristas, ratificaron a Guzmán

El Gobierno, a través de la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, ratificó al ministro de Economía Martín Guzmán en medio de las fuertes críticas del kirchnerismo duro: “No sondeamos a nadie para reemplazarlo”.

La Portavoz de la Presidencia, en conferencia de prensa en Casa Rosada, desmintió las versiones que indicaban que el presidente Alberto Fernández dialogaba con economistas para, eventualmente, reemplazar a Guzmán.

Cerruti rechazó categóricamente las versiones de un potencial reemplazo del ministro de Economía: “Es falso, yo le digo que es falso”, respondió ante la consulta del periodista que le preguntó sobre estos rumores.

Y pese a los dardos que llegan desde territorio bonaerense en voz de Larroque, Cerruti afirmó que las relaciones institucionales entre la Provincia y la Nación “son inmejorables”. Sin embargo, les recordó al gobernador Axel Kicillof y al camporista -que es ministro de Desarrollo de la Comunidad- la ayuda adicional que recibe ese distrito de parte de la Casa Rosada.

“Las relaciones institucionales entre la Provincia y el gobierno nacional son inmejorables como siempre. Además de la particular relación del Presidente con el gobernador Kicillof y con todo el apoyo que se le da a la provincia de Buenos Aires, que es grande y compleja, donde hay en el conurbano una buena parte de la pobreza de la Argentina y necesita de un respaldo particular, y tiene un respaldo particular del gobierno nacional”, sostuvo.

Fuerte interna dentro de la coalición gobernante

Consultada sobre una de las últimas intervenciones públicas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que días atrás publicó un hilo de Twitter en el que hizo alusión indirecta a la crisis en el Gobierno y habló de liderar el país de un modo “legítimo y legal de origen y no de gestión”, Cerruti afirmó: “No debatimos la Constitución”.

“La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones, me parece que están sobreinterpretando algunas cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo”, agregó la funcionaria.