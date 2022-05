Un bar céntrico no trabaja por la pérdida de agua potable

Desde hace una semana que un bar ubicado en pleno centro de la Capital no puede trabajar por una terrible pérdida de agua potable en la vereda.

En Mendoza al 700, se encuentra uno de los locales más afectados. También sufren del problema otros comercios y galerías ubicadas en la zona.

"No tenemos agua y por ende no podemos trabajar. Estamos constantemente hablando a la SAT y todavía no pudieron solucionarlo", expresa Omar, el encargado.

Asegura que la SAT se acercó a cerrar una de las llaves pero eso les produjo la falta del suministro.

Mirá la nota de nuestro móvil