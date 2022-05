Yanina Latorre dijo que un cantante le ofreció hacer un trío

El Polaco está a punto de debutar como conductor de televisión y es por eso que su nombre volvió a rebotar por todos los programas. Después de una nota que le dio a LAM (América), siguieron hablando de él en el piso y Yanina Latorre deslizó: “Es divino, muy buena onda”. Cómplice, Ángel De Brito lo sugirió “Vos tendrías que subirte a la camioneta con él”, y la respuesta de la panelista fue contundente: “Si me subo a una camioneta con el Polaco terminamos en un hotel”.

“Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no”, reveló para sorpresa de sus compañeras que la miraban con la boca abierta por lo inesperado de la novedad. Ángel bromeó: “Muere por él. Yanina tiene un gusto muy amplio; va desde Lanata hasta El Polaco”.

Cómo fue el momento en el que se le propusieron

“Yo me venía haciendo la canchera en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba. Soy muy bolu... Voy a una fiesta del Bailando, con todos los participantes. Yo impecable con mi bailarín y él se me empezó a acercar cada vez más”, relató Yanina Latorre sobre su encuentro con el cumbiero.

La panelista sorprendió al contar un detalle: “Me vino a encarar con Silvina Luna. Yo estaba con Jey Mammón, le dije ‘vamonos de acá' y nos fuimos bailando entre la gente, rajamos corriendo”, comentó entre risas.

“Ayer estuve con Barby (Silenzi, actual pareja de El Polaco). Es amiga”, aseguró Yanina, admitiendo que la situación entre ellas está más que clara. A pesar de la declaración, insistió: “Me encanta cuando baila, creo que debe darle lindo a la matraca. Me encanta”. Ángel le anticipó: “Tengo testimonios”; Yanina le captó el mensaje encriptado, y dijo que se acordaba de quien era la que había contado intimidades de su noche de pasión con el cantante. “Ella habló maravillas”, expresó.

“Lo fui a ver mil veces. Soy muy fan de él. Además, en mi próximo cumpleaños quiero que venga a cantar él”, comentó la panelista. “Al final, le hicimos un homenaje”, se burló sobre el final del bloque.

Fuente: TN