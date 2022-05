Anses Jujuy: el 90% de inscriptos al refuerzo es extranjero

Luego de que se habilitara la inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por el Gobierno Nacional, creció fuertemente la demanda de atención en las oficinas de Anses de la provincia, por lo que en las últimas horas se registraron largas filas de personas que esperaban ser atendidas para validar sus datos.

Adrián Mendieta, titular de Anses -distrito Jujuy, en diálogo con FM Sol de nuestro diario, informó que "estamos recibiendo una gran cantidad de personas en nuestras oficinas desde que se habilitó la inscripción para el IFE y estimamos que la situación se va a extender unos días más, por lo que estamos trabajando en nuestra máxima capacidad".

Explicó que "las personas que demandan atención son quienes recibieron una notificación de manera virtual por parte del organismo para acercarse a validar sus datos en las oficinas de Anses de manera física. Se presentan situaciones en las que no tienen actualizado sus datos personales, ya sea que no tienen digitalizado su DNI, o sucede que la mayoría son extranjeros, el 90% de ellos, que no tienen la fecha de ingreso al país o las fechas de radicación en Argentina".

Noticia relacionada:

Mendieta explicó que para esta nueva ayuda del Gobierno nacional "se inscribió mucha gente" y explicó que "si bien todavía no tenemos los datos finales, estimamos que podría ser el doble de lo que registramos en la edición anterior".

"En el 2020 se inscribieron 14 millones de personas de los cuales sólo nueve millones fueron beneficiarios. Acá en Jujuy tuvimos 185 mil personas, y aunque no quiero tirar un número, estimamos que va a superar ese número", señaló Mendieta y agregó: "Recordemos que en esta edición se trata de un ingreso individual, entonces, bueno, lamentablemente hay mucha gente que está desocupada o es trabajador informal".

Finalmente, el titular de Anses Jujuy llevó tranquilidad a la población y afirmó que desde el organismo trabajan a pleno para dar respuesta a la fuerte demanda como así también garantizó la atención a todas las personas que se acerquen a realizar los trámites.

Fuente: El Tribuno Jujuy