Inflación: Martín Guzmán aseguró que “Ya pasamos lo peor”

"Ya pasamos lo peor". A días de que se conozca el número de inflación del mes de abril, el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó llevar tranquilidad a sus pares del Gabinete y, apelando a una frase similar a la que años atrás usó Mauricio Macri, se mostró optimista en lograr frenar la suba de precios.

Así lo aseguraron fuentes oficiales presentes en la reunión que este miércoles encabezó el jefe de Gabinete, Juan Manzur. En la cumbre, que estuvo marcada por la llegada tarde del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, Guzmán fue el primero de los ministros albertistas en hablar.

En rigor, antes lo hicieron el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y la secretaria de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti, a quienes Manzur les dio intervención para que pusieran al tanto al resto de los cambios en el área luego de la salida de Valeria Zapesochny.

Guzmán, quien luego fue secundado por Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo), los otros apuntados por Cristina Kirchner y La Cámpora, contó que está terminando de trabajar el decreto para adecuar las partidas en función de la prórroga del Presupuesto 2021, y se mostró optimista en que la inflación comenzará a bajar desde abril.

El ruido político y la alta inflación

El ministro al que el referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque le viene pidiendo la renuncia de forma sistemática en las últimas semanas advirtió que "uno de los problemas para atacar la inflación es el ruido político". "Hay muchas cosas que hay que hacer a largo plazo. Las expectativas influyen mucho en la inflación", alertó, en un claro mensaje al kirchnerismo duro. Con Wado de Pedro todavía ausente -se sumó más tarde- el mensaje no generó enojos: nadie se hizo cargo.

Por otro lado, Guzmán resaltó que está convencido de que la estructura económica y productiva puede cambiar el año próximo si la Argentina logra convertirse en exportadora de gas y litio. En ese sentido, consideró "clave" que se termine la obra del gasoducto Néstor Kirchner.

El pronóstico de Guzmán sobre la inflación llevó a alivio a quienes, sin hacer críticas destructivas públicas al Gobierno, vienen planteando en privado la preocupación por el impacto de la suba de precios en el territorio.

No obstante, la definición fue recibida con cautela. Es que, días atrás, Kulfas había hecho un pronóstico más pesimista y sostuvo que las previsiones para el número de abril que se conocerá el 12 de mayo "no vienen bien". "No esperamos una baja pronunciada, eso ocurrirá en mayo", admitió en diálogo con AM 750.

La advertencia de Guzmán sobre el impacto de la interna en la inflación fue refrendada desde el área de comunicación del Gobierno. "Nos cuesta ir a los medios porque cada vez que va alguno le preguntan de la interna. Y entonces no podemos contar todo lo que bueno que se viene haciendo", fue el concepto que trasladaron Ross y Cerruti. "Una cosa es que critique la oposición, otra que sea desde el propio Gobierno", completaron.

Con todo, en el Gobierno se entusiasman con que en 2022 Argentina termine creciendo alrededor de un 7 por ciento. "No es rebote, sin desarrollo", afirmaron.

Kulfas remarcó que ve un crecimiento en todos los sectores de la economía, pero hizo especial hincapié en la industria del conocimiento. "Está creciendo a un ritmo increíble", destacaron fuentes de la reunión.

Por las dudas, Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) recordó la necesidad de aumentarle los sueldos a los científicos: avisó que a varios los están tentando con ofertas desde el exterior.

