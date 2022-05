De Niro le negó la foto a una fan argentina y causó polémica

La visita de Robert De Niro a la Argentina por el rodaje de la serie "Nada", que protagoniza Luis Brandoni, generó un amplio revuelo en el país.

Y ante la llegada del famoso actor de películas como "El Padrino" o "Taxi Driver", era de esperarse que sus fanáticos quisieran pedirle fotos. La polémica se generó en las últimas horas cuando se viralizó el video de una seguidora que se acercó a él cuando se iba del restaurante del hotel Four Seasons para pedirle una foto y éste se lo negó de lleno.

La situación

"Robert, me puedo sacar una foto con vos", le dijo en inglés la mujer, a lo que el artista contestó "No, no, no" mientras se retiraba.

Pero no quedó todo ahí: sería la pareja de De Niro, la instructora de artes marciales Tiffany Chen, quien en el video reprendió a la fan argentina. "Sos muy grosera, estamos con la familia", le dijo.

“Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista”, se lamentó la chica al final de la grabación.

La mujer compartió el video en las redes sociales y explicó más de la situación: "Yo no le dije rude. La novia me dijo grosera a mi por pedirle una foto. Sos Robert de Niro !!!!!!!", señaló y cuando otro usuario coincidió con su crítica a la pareja de De Niro, agregó: "Claro !!!!!! Tiene que cerrar la boca. Se hubiera puesto de novia con un panadero jaja".

La protagonista del video contó que le habían dicho que el actor estaría ahí, por lo que decidió acercarse. Además, reveló que otra persona se negó a pedirle una fotografía después de ver la reacción.

Días atrás, el actor visitó junto a Brandoni el Museo de Bellas Artes, donde tomaron las primeras fotografías de su visita.

La primera jornada de filmación fue en una casona de barrio Congreso, donde trabajó 12 horas y almorzó carne junto a los técnicos.

Para De Niro esta es la segunda experiencia laboral en Argentina, luego de que en los '80 estuvo por La Misión.

El intérprete ha visitado Buenos Aires en varias ocasiones y asegura que es una de sus favoritas en el mundo, lejos de Nueva York que para él no tiene comparación, pero cerca de París, a la que visita seguido y donde tiene un par de restaurantes.

Nueva serie para Star+

La serie "Nada", creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat ("El Ciudadano Ilustre") es una comedia protagonizada por Brandoni en la que interpreta a un crítico gastronómico que sufre la muerte de su ama de llaves, quien le resolvía todo, por lo que no sabe qué hacer con su vida.

De Niro interpretará a un amigo extranjero que escribe libros sobre gastronomía y que lo visitará para ayudarlo a sobrellevar la situación. Guillermo Francella y Andrea Frigerio también participarán en el proyecto.