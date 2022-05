Récord Guinness: lleva 84 años trabajando en el mismo lugar

Muchas personas tienen varios trabajos a lo largo de su vida. Algunos empleados leales mantienen trabajos durante décadas. Pero un hombre en Brasil se ha quedado en una empresa más tiempo que nadie en el mundo, literalmente. Walter Orthmann, de 100 años, ha establecido el Récord Mundial Guinness por trabajar en la misma empresa durante 84 años y nueve días.

Nacido en la pequeña ciudad brasileña de Brusque, Santa Catarina, una región con gran población de origen germano, el 19 de abril de 1922, Orthmann quería conseguir un trabajo cuando tenía 15 años para ayudar a su familia con problemas financieros, según Guinness.

Debido a su dominio del alemán, el 17 de enero de 1938 fue contratado como asistente de embarque para la empresa textil Industrias Renaux SA, ahora conocida como ReneauxView.





Poco después, fue ascendido a un puesto en ventas y luego se convirtió en gerente de ventas, cargo que ha ocupado desde entonces.

Ahora, lleva más de 84 años en la empresa. Una trayectoria que le ha valido el Récord Mundial Guinness a la carrera más larga en la misma empresa.

El primer día de Walter Orthmann en Industrias Renaux y una foto actual



Orthmann dijo que lo que lo empujó a hacer historia fue centrarse en el presente. «No planeo mucho, ni me preocupo mucho por el mañana. Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar», ​​dijo. «Necesitas ocuparte del presente, no del pasado ni del futuro. Aquí y ahora es lo que cuenta».

Orthmann comenzó a viajar por Brasil por su trabajo en la década de 1950 y dijo que se enamoró de estar en movimiento y establecer buenas relaciones con los clientes.

Hace unos días, celebró su cumpleaños número 100 con compañeros de trabajo, amigos y familiares. Guinness dijo que Orthmann goza de buena salud «con excelente claridad mental y memoria». La oficina es su lugar favorito para estar, y su consejo sobre la longevidad es trabajar para una buena empresa donde las personas se sientan motivadas. «Cuando hacemos lo que nos gusta, no vemos pasar el tiempo».