Polémicas declaraciones de Lula da Silva

El ex presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva se refirió en duros términos al presidente ucraniano Volodimir Zelensky a quien colocó en el mismo nivel de responsabilidad que Vladimir Putin por la matanza que tiene lugar en su país tras la invasión rusa a su territorio desde el pasado 24 de febrero. El candidato a comandar los destinos de Brasil durante cuatro años más por tercera vez, dio una extensa entrevista a la revista Time en la que además cuestionó a los Estados Unidos y la Unión Europea por el conflicto.

“Los políticos cosechamos lo que sembramos. Si siembro fraternidad, solidaridad, armonía, cosecharé cosas buenas. Si siembro discordia, cosecharé peleas. Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no sólo Putin es culpable. Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables. ¿Cuál fue el motivo de la invasión de Ucrania? ¿LA OTAN? Entonces los EE.UU. y Europa deberían haber dicho: Ucrania no entrará en la OTAN. Eso habría resuelto el problema”, señaló Lula.

El argumento elegido por el líder sindical no es nuevo. Son varios los allegados a la política de Putin que esgrimen ese tipo de justificación para aliviar la carga de responsabilidad que recae sobre el dictador de Moscú. Sin embargo, no sólo se detuvo en eso, sino que además apuntó contra Zelensky. “Y ahora, a veces me siento y veo al Presidente de Ucrania hablando en la televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por todos los parlamentarios europeos. Este tipo es tan responsable como Putin de la guerra. Porque en la guerra no hay un solo culpable”, sentenció. “Este presidente de Ucrania podría haber dicho: ‘Vamos, dejemos de hablar de este asunto de la OTAN, de la adhesión a la U.E. por un tiempo. Discutamos un poco más primero’”.

Da Silva, que no nombra por su nombre a Zelensky, señala que le llama la atención que aparezca en televisión y que haga apariciones en otros parlamentos europeos. “No conozco al Presidente de Ucrania. Pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que forma parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el parlamento del Reino Unido, en el parlamento alemán, en el parlamento francés, en el parlamento italiano, como si estuviera haciendo una campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones”.

La periodista Ciara Nugent, de San Pablo, incluso le dice que Zelensky no quería la guerra, que llegó a él, a lo que Lula refutó que en verdad el líder ucraniano sí la quería. “Sí quería la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Eso es todo. Critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que era un error invadir. Pero no creo que nadie esté tratando de ayudar a crear la paz. La gente está estimulando el odio contra Putin. Eso no resolverá las cosas. Tenemos que llegar a un acuerdo. Pero la gente está alentando. Están alentando a este tipo, y luego él cree que es la guinda del pastel. Deberíamos tener una conversación seria: ‘Vale, has sido un buen comediante. Pero no hagamos la guerra para que aparezcas en la televisión’. Y deberíamos decirle a Putin: ‘Tienes muchas armas, pero no necesitas usarlas en Ucrania. Hablemos’”, dijo Da Silva en declaraciones que despertaron polémica en Brasil y en el resto del mundo.

Además, dedicó una fuerte crítica al presidente norteamericano Joe Biden de quien dijo que no hizo nada para evitar la invasión sino que por el contrario, la “incitó”. “No creo que haya tomado la decisión correcta sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos tiene mucho peso político. Y Biden podría haber evitado, no haberla incitado. Podría haber hablado más, haber participado más. Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que se espera de un líder. Que intervenga para que las cosas no se salgan de madre. No creo que haya hecho eso”.

Como Tom Brady

Lula fue consultado, además, sobre política doméstica. Nugent le preguntó sobre su segunda etapa como posible presidente brasileño y no dudó: se comparó con Tom Brady. la estrella norteamericana de fútbol americano. “En el fútbol americano hay un jugador. Resulta que ha terminado con una mujer brasileña (Gisele Bundchen). Una modelo. Y es el mejor jugador del mundo desde hace mucho tiempo. En cada partido que va a jugar, sus fans le exigen que juegue mejor que en el anterior. Con la presidencia pasa lo mismo. Sólo me presento porque puedo hacerlo mejor que antes”, subrayó.

“Hay una expectativa de que llegue a ser presidente de Brasil, de nuevo, porque la gente tiene buenos recuerdos de la época en que fui presidente. Porque la gente tenía trabajo. Porque la gente tenía mejores salarios, porque tenían aumentos salariales por encima de la inflación. Así que creo que la gente echa de menos eso, y quiere que esas cosas mejoren”, concluyó.

Fuente: Infobae